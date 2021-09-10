Faik Öztürk müjdeyi verdi

Fuarda herkesi kahkahaya boğan Öztürk, "Artık mutfakta yemek yapmak kolaylaşt.ı 3-5 dakika yemek yapılıyor. Safiye'yi artık mutfağa sokmuyorum bu iş bende" dedi.

"SAHALARA DÖNÜYORUZ"

Faik Öztürk, "Safiye Soyman ile yakın zamanda bir televizyon programına başlayacağız. İnsanların gülmeye ihtiyacı var. Sahalara dönüyoruz. Türkiye'de en büyük reytingi olan türkücü benim unutmayın." dedi.

Gazetecilere kendi eliyle yemek hazırlayan Öztürk, mutfaktaki hünerleri gözler önüne serdi.