Son Dakika Haberleri: Faili meçhul 5 hırsızlık olayı aydınlatıldı
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Faili meçhul 5 hırsızlık olayı aydınlatıldı

6 saat önce

Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren ve farklı dosyalardan aranmaları bulunan 5 kişiyi yakaladı.

Faili meçhul 5 hırsızlık olayı aydınlatıldı, System.String[]

Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren ve farklı dosyalardan aranmaları bulunan 5 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen ikametten hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda, Bandırma'da elden alma yöntemi ile 5 bin Euro, 2 çeyrek altın ve 1 tane bileziğin dolandırılması ve bir başka kişiden değişik zamanlarda aynı yöntemle 55 bin Türk Lirası, 8 bilezik ve 6 çeyrek altının dolandırılması olaylarının failleri suçüstü yakalandı. Mağdur vatandaşlara ait 5 bin Euro, 2 çeyrek altın ve 1 bileziğin 1 şüpheli şahıs ile birlikte ele geçirildiği öğrenildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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