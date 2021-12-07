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Faili meçhul cinayet 21 yıl sonra aydınlatıldı - Son Dakika

Faili meçhul cinayet 21 yıl sonra aydınlatıldı

07.12.2021 09:29
Faili meçhul cinayet 21 yıl sonra aydınlatıldı

Ordu'da, 2005 yılında silahla vurularak öldürülen şahsın katili, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda 21 yıl sonra yakalandı.

Ordu'da, 2005 yılında silahla vurularak öldürülen şahsın katili, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda 21 yıl sonra yakalandı.

Olay, Altınordu ilçesi Pelitli Mahallesi Gölyanı mevkisinde 18 Eylül 2005 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Şenol (51) isimli şahıs kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Faili meçhul cinayet olayının aydınlatılması için, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile birlikte özel ekip oluşturuldu.

Oluşturulan özel ekip, yaptıkları detaylı araştırma ve soruşturmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen, M.A.A. (67), N.A. (71) ve S.Ş. (51) isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A.A. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Gözaltına alınan N.A. ve S.Ş. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(Metin Akyürek/ ORDU)

Faili meçhul cinayet 21 yıl sonra aydınlatıldı
Faili meçhul cinayet 21 yıl sonra aydınlatıldı

Altınordu, Jandarma, Cinayet, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Faili meçhul cinayet 21 yıl sonra aydınlatıldı - Son Dakika


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