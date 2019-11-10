Son Dakika Haberleri: Fair Play hareketi, hakemin kararını değiştirmedi
Son Dakika Spor Fair Play hareketi, hakemin kararını değiştirmedi

Fair Play hareketi, hakemin kararını değiştirmedi

6 saat önce

Tersanespor ile Ayiçispor karşılaşmasında Tersanespor'lu oyuncu Fair Play örneği göstererek pozisyonun ofsayt olmadığını söyleyerek kararın Ayiçispor lehine verilmesini istedi.

Fair Play hareketi, hakemin kararını değiştirmedi, System.String[]

Tersanespor ile Ayiçispor karşılaşmasında Tersanespor'lu oyuncu Fair Play örneği göstererek pozisyonun ofsayt olmadığını söyleyerek kararın Ayiçispor lehine verilmesini istedi. Ancak maçın hakemi kararını değiştirmedi.


1. Amatör Merkez A Grubunda oynanan Tersanespor Ayiçispor karşısında son zamanların en güzel Fair Play örneği yaşandı. İlk yarının son dakikalarında rakip Ayiçispor'un ceza sahası içerisine girdiği sırada maçın hakemi Davut Özen ofsayt gerekçisi ile maçı durdu. Ayiçispor'lu oyuncu Can, maçın hakemi Davut Özen'e pozisyonun ofsayt olmadığını söyleyerek tartışmaya girdi. Maçın hakemi Davut Özen Ayiçispor'lu oyuncu Can'a itirazları sonucunda sarı kart gösterdi. Öte yandan Ayiçispor'lu oyuncu Can hakemin yanında rakip oyuncu Agah'a pozisyonun ofsayt olup olmadığını sordu. Rakip oyuncu Agah Fair Play örneği göstererek pozisyonun ofsayt olmadığını söyledi. Ancak maçın hakemi Davut Özen kararını değiştirmeyerek pozisyonu devam ettirdi. Maç Tersanespor'un 5-4'lük üstünlüğü ile sona erdi. - ZONGULDAK

Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadına şiddet bitmiyor! Eşini önce dövdü, sonra yüzünü yaktı
Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor Çanakkale'de Atatürk'e saygı duruşunda kriz yaşandı! Vatandaşlar tepki gösterdi Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 17:55:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fair Play hareketi, hakemin kararını değiştirmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]