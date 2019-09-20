Fair play ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Fair Play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı faaliyetleri onurlandırmak için 36 yıldır düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2018 yılı kazananları sahiplerini buldu.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen törene TMOK Başkanı Uğur Erdener, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve TMOK yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende bir konuşma yapan TMOK Başkanı Uğur Erdener, bu ödülleri düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Cumhuriyeti'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyor. Bu söz spor yapan herkes tarafından bilinen çok anlamlı bir söz. Fair Play, öncelikle iyi insan olmak ve yaşamını doğrular üzerine kurmak, rakibe saygı göstermek, izleyenlere kurallara uygun saygı çerçevesinde bir yarışma izletebilmektir" dedi.

Milli Olimpiyat Komitesi'nin yıllardır hizmet verdiğini vurgulayan TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, "111 yıldır Osmanlı'dan bu yana ayakta duran Milli Olimpiyat Komitesi çatısı altında bu ülkeye hizmet ettiğimiz için çok mutluyum. Yalnız halkımızdan, iyiliği isteyenlerden destek alarak ayaktayız. Türkiye'nin iyisi ne ise onu konuşuyoruz. Bugün hangi spor branşına bakarsanız bakın bir Türk göreceksiniz. Biz, son 4 yıl içerisinde Avrupa Fair Play Birliği'nden 5 ödül aldık. 6 yıl içerisinde Dünya Fair Play ödüllerinden 15 ödül aldık ve bu bir rekordur. Fair Play ödülleri için gittiğimiz 54 Türk kenti ve Bakü'de olmak üzere her yerde ayakta alkışlandık" ifadelerini kullandı.

2018 Türkiye Fair Play Ödülleri'ni kazanan kişiler şu şekilde:

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı

Büyük Ödül: Kızlar Sahada Organizasyonu

Şeref Diploması: Dr. Hüseyin Gümüş ve Polis Memuru Ümit Sarıkaya

Kutlama Mektubu: Ahmet Uysal, Hüseyin Buğa, Doç. Dr. Recep Cengiz

Sportif Fair Play Davranış Dalı

Büyük Ödül: Yıldırımbosna Spor Kulübü

Şeref Diploması: Yasemin Adar

Kutlama Mektubu: Konya Basketbol İl Temsilciliği, Erdem Yağız ve Sevtun Doğar Daldaban

Sportif Fair Play Kariyer Dalı

Büyük Ödül: Yılmaz Tokatlı

Şeref Diploması: Mehmet Samsa, Draşhan Arda

Kutlama Mektubu: Fehime Özkan

TMOK Toplumsal Fair Play Ödülü: Eşe Ciğerci, Nuri Şahin