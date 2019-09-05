Son Dakika Haberleri: Fairbairn: Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına umut oldu
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Fairbairn: Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına umut oldu

2 saat önce

İngiltere'nin iş dünyası kuruluşlarından CBI Başkanı Fairbairn, ülkenin AB'den anlaşmasız olarak ayrılmasının engellenmesi yönündeki tasarının İngiliz parlamentosunda onaylanmasının iş dünyası için umut oluşturduğunu söyledi.

Fairbairn: Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına umut oldu, System.String[]

İngiltere'nin iş dünyası kuruluşlarından CBI Başkanı Fairbairn, ülkenin AB'den anlaşmasız olarak ayrılmasının engellenmesi yönündeki tasarının İngiliz parlamentosunda onaylanmasının iş dünyası için umut oluşturduğunu söyledi.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:19 
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