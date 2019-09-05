Fairbairn: Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına umut oldu
2 saat önce
İngiltere'nin iş dünyası kuruluşlarından CBI Başkanı Fairbairn, ülkenin AB'den anlaşmasız olarak ayrılmasının engellenmesi yönündeki tasarının İngiliz parlamentosunda onaylanmasının iş dünyası için umut oluşturduğunu söyledi.
İngiltere'nin iş dünyası kuruluşlarından CBI Başkanı Fairbairn, ülkenin AB'den anlaşmasız olarak ayrılmasının engellenmesi yönündeki tasarının İngiliz parlamentosunda onaylanmasının iş dünyası için umut oluşturduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:19
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