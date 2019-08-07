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Fairmont Quasar İstanbul'da atama

1 saat önce

Fairmont markasının Türkiye'deki ilk oteli olan Fairmont Quasar İstanbul'un Pazarlama ve İletişim Direktörlüğü görevine Bilge Şener getirildi.

Fairmont Quasar İstanbul'da atama, System.String[]

Fairmont Quasar İstanbul'un Pazarlama ve İletişim Direktörlüğü görevine Bilge Şener getirildi.

Şener, Fairmont Quasar İstanbul'un tüm iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Bilge Şener, pazarlama ve iletişim sektöründe yirmi yılı aşkın tecrübeye sahip. Kariyerine Garanti Bankası Hazine Bölümü'nde başlayan Şener, sonraki dönemde Alice BBDO, Saatchi & Saatchi, Young & Rubicam, Zarakol Halkla İlişkiler ve Ogilvy PR'da çalıştı. Strateji ve marka yönetimi konusunda geniş deneyimi bulunan Bilge Şener, Fairmont Quasar İstanbul'daki görevine başlamadan önce Galataport ve Mandarin Oriental, Etiler projelerinin iletişim danışmanlığını yürütüyordu.

Boğazici Üniversitesi, İstanbul, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:29 Kaynak: Bültenler
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