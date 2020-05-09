Gıda Kurtarma Derneği ile iş birliği yaparak gıda israfının azaltılması mücadelesine destek verecek olan Fairy'nin "Boşa Harcama" projesi iki aşamalı gerçekleşecek.

Fairy'den yapılan açıklamaya göre, Procter & Gamble'ın (P&G) önde gelen markası Fairy, Türkiye'deki 10. yılında anlamlı bir projeye imza atarak, "Boşa Harcama" diyor.

Çevresel sürdürülebilirliğe ve Türkiye'nin yemek kültürüne önem veren Fairy, Gıda Kurtarma Derneği ile iş birliği yaparak gıda israfının azaltılması mücadelesine "Boşa Harcama" projesi ile güçlü bir destek verecek.

İki aşamalı olarak gerçekleşecek "Boşa Harcama" projesinin ilk aşamasında 330 bin kişiye ulaşmak hedefleniyor. Fairy, Gıda Kurtarma Derneği için lojistik altyapı desteğini ciddi bir bütçeyle finanse edecek. Bu destek ile Ege Bölgesi'nde 145 bin kişiye, Akdeniz Bölgesi'nde 185 bin kişiye gıda yardımı yapılacak.

Böylece Gıda Kurtarma Derneği'nin yıllık düzenli gıda yardımı sağladığı 330 bin kişi sayısı ikiye katlanacak ve 660 bin kişi gıda desteğinden faydalanmış olacak. Bu çalışmayla her sene 7 milyon TL değerinde gıda, israf olmaktan kurtarılmış olacak.

Fairy, "Boşa Harcama" projesi ile gıda israfı konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı da hedefliyor. Projenin ikinci aşamasında, gıda israfına karşı eğitim gerçekleştirilebilmesi için 50 yeni bağış noktası aktifleştirilecek, 300 personele eğitim verilecek ve eğitim alan bu kişiler, bağış noktalarında toplumu gıda israfına karşı bilinçlendirecekler.

Bu çalışmayla ise toplam 1,5 milyon TL değerinde ürün israfının önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca Fairy beraber çalıştığı uzman şeflerin liderliğinde tüketicilerini, mutfaklarında israfı nasıl engelleyebilecekleri ve çıkan gıda fazlasını nasıl kullanabilecekleri hakkında bilinçlendirecek.

Ramazan ayının aynı zamanda bir dayanışma ayı olduğundan hareketle Fairy, Türkiye'deki 10. yılında ramazan ayına özel olarak, ekstra bir çalışma daha başlattı. "Boşa Harcama" projesi kapsamında, Gıda Kurtarma Derneği aracılığıyla 10 bin ihtiyaç sahibi aileye, içinde ihtiyaç duyabilecekleri temel tüketim maddelerinin olduğu erzak paketleri ve Fairy ürünleri gönderilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ev Bakım Kategorisi Marka Müdürü Ezgi Öztorun, şunları kaydetti:

"Fairy markamızın 10. yılını kutluyoruz. Türkiye'ye girdiği 2010 yılından itibaren Fairy tüketiciler tarafından çok sevildi ve onların takdirleriyle en çok tercih edilen marka oldu. Markamız ilk günden beri Türkiye'deki kullanıcılarının performans beklentisini karşıladı. Çevre dostu, inovatif ve güçlü ürünlerimizi tüketicilerle buluşturmakla kalmadık, aynı zamanda Türkiye'nin yemek kültürünü çok önemsedik ilk günden beri. Gelenekselleşen Fairy Yemek Şenlikleri'nde tüketicilerle bir araya geldik. Birçok geleneksel tarifi 'ramazanlarda' tüketicilerimizle buluşturduk. Bizim için Türkiye mutfağı her zaman bir tutku oldu."

Yeni kampanyanın hem bir teşekkür hem de geleceğe dair bir çağrı niteliği taşıdığını belirten Öztorun, "Biz 10. yılımızda Türkiye'deki herkese BOŞA HARCAMA'yın diyoruz. Gelin siz tabaklarınızdaki yemekleri ziyan etmeyin, bizler boşalan tabakları tertemiz yapmaya talibiz. Bu yolda yanımıza, bizim gibi düşünen 'Boşa Harcama'mak için hiçbir şeyi israf etmeyen kurum ve isimleri aldık. Gıda Kurtarma Derneği iş birliği ile yılda 1,5 milyon TL değerinde gıda israfı önlenirken, kurulacak lojistik altyapı ile de toplam 7 milyon TL değerinde gıda, ihtiyaç sahibi ile buluşturulacak. Yani Fairy ve Gıda Kurtarma Derneği toplamda her sene 8,5 milyon TL'lik gıdayı israf olmaktan kurtaracak." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin ramazan ayında başlamasının çok kıymetli olduğunu aktaran Öztorun, "Projenin başlangıcı böylesine zor bir döneme geldiği için ramazan ayı boyunca 10 bin aileye erzak paketi yardımlarımızın dağıtımlarına da başladık." ifadelerini kullandı.

Fairy'nin 2010 yılında Türkiye'ye gelmesinden bu yana marka elçiliğini üstlenen Berna Laçin, Fairy'nin 10 yıldır tüketiciyi merkezine koyan ve ihtiyaçlara cevap veren bir marka olduğunu belirterek, "Bugüne kadar ürünlerini sürdürülebilir yüksek performans teknolojisi çatısı altında geliştirerek tüketicilerin beğenisine sundu ve sunmaya devam ediyor. Boşa harcamamak ve bereket, Fairy'nin kimliğinin bir parçası." ifadelerini kullandı.

Fairy proje ortağı Gıda Kurtarma Derneği Kurucusu Olcay Silahlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada üretilen gıdaların 3'te 1'i maalesef çöpe gidiyor ve bu atıkların maddi değeri 9,2 trilyon TL değerinde. Oysa bu gıdaların yüzde 60'ı insan tüketimine uygunken atılıyor, atıldıkları için 'atık' oluyorlar. Dolayısıyla bu konuda insanların bilinçlendirilmesi, 'fazla gıdaların' kurtarılması için altyapı ve sistemlerin kurgulanması, bu gıdaların değerlendirilmesi çok önemli bir konu. Biz gıda bankalarıyla gıdaların atık olmadan toplanıp ihtiyaç sahiplerine sağlıklı şekilde ulaştırılmasını sağlayarak önüne geçmek istiyoruz fakat aşmamız gereken belirli zorluklar var. Lojistik altyapısı bunun başında geliyor. Fairy ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında aldığımız fon desteğini Ege ve Akdeniz bölgelerinde toplama ve dağıtım alt yapısını geliştirmek için kullanacak ve bölgesel anlamda önemli adımlar atacağız. Bunun gibi desteklerle birlikte büyümeye, insanlara yardım etmeye devam edeceğiz ve Türkiye'nin gıda atığı ile ve aynı zamanda açlıkla mücadelede örnek bir konuma gelmesini sağlayacağız."

Çevre bilinci, toplumumuzda yerleşmesi gereken önemli bir konu diyen ve "Boşa Harcama" projesine destek veren Doğa Belgeselcisi Güven İslamoğlu, gıda atıklarının oluşturduğu etkinin göz ardı edilemeyecek derecede büyük bir küresel sorun olduğunu vurgulayarak, "Çevresel açıdan, gıda 'atık' olduğunda su, enerji gibi kaynakların boşa harcanmış olmasının yanı sıra atıkla ortaya çıkan metan gazının da ciddi çevresel etkileri bulunuyor. Bu sorunla mücadele edilmediği takdirde hızla büyüyen nüfus beslenemeyeceği gibi küresel su kaynakları da maalesef ki korunamayacak." ifadelerini kullandı.

Tam da bu noktalardan hareketle, Fairy'nin Gıda Kurtarma Derneği iş birliği ile hayata geçirdiği "Boşa Harcama" projesi ile stok fazlası ürünleri ekonomiye, çevreye ve topluma kazandırma konusunda biraz olsun farkındalık yaratmaktan mutluluk duyacağını belirten İslamoğlu, şunları kaydetti:

"Boşa harcanan her kaynak doğayı yok ediyor. Çöpe maalesef ki sadece gıda değil yaşamımızın bir parçasını atıyoruz. Aslına yapmamız gerekenler hiç de zor değil. Örneğin, sebze meyve ağırlıklı beslenin. Atık üretmeyin. Aldığınız yiyecekleri çöpe gitmeyecek şekilde tüketin. Az eşya ile yaşamaya çalışın. Eskiden babaannem bahçeden sebze toplar yemek yapardı. Artanı ineklere tavuklara verir süt yumurta alırdı. Atık kalırsa kompost yapıp gübre olarak kullanırdı. Çöp kutusu yoktu. Poşetli ürünler çıktı atık üretir hale geldik. Kısacası küçülün. 240 gr etin karbon ayakizi ile 50 km yol giden bir aracın karbon ayak izinin aynı olduğunu unutmayın. Tüm bunlara ve daha fazlasına dikkat ederek 'iklim krizini' yavaşlatmak ya da durdurmak bizim elimizde." değerlendirmesinde bulundu.

"Boşa Harcama" projesine destek veren Yemek ve Mutfak Kültürü Yazarı ve aynı zamanda Fairy'nin uzman şeflerinden Refika Birgül, şunları kaydetti:

"Memleketime ve bu memleketin toprağından fışkıran berekete çok inanıyorum ve buna hep çocukluğumdan beri inandım. Fakat değişen dünya şartlarından dolayı da çok hızlı bir değişim geçirdik ve hala geçiriyoruz. Dijitalleşen dünyayla birlikte yolda bu bereketin ne olduğunu unuttuğumuza inanıyorum. Çok modern ve hızlı bir dünya ile bu değerler ve algıların birlikte var olabileceğine inanıyorum. İlk günden beri yaptığım yemeklerle de bu değerlere sahip çıkmayı ilke edindim. Benim işimin büyük bir kısmı yemek yapmakla beraber yemeğin etrafındaki değerleri de paylaşmak. Hepimizin yapacak bir şeyi var şu an dünyayı iyileştirmek için. Hepimizin sesi çok daha güçlü çıkabilir bu konuda yaptıklarımız da çok daha hızlı faydaya dönebilir. Elimizdekinin kıymetini bilmeli, israf etmemeli, tüketme arzumuzu dizginlemeli kısacası, üretmeli ve kontrollü tüketmeliyiz. Bir yandan da doğa ve kendimiz için iyi şeyler yapmanın, sadeliğin ve kanaatkarlığın mutluluğunu keşfetmiş oluruz."

Eldekileri korumak için çok basit yöntemler olduğuna işaret eden Birgül, bu yöntemleri anlatmak için Fairy'nin liderliğindeki "Boşa Harcama" projesi kapsamında bu topraklara ait özgün içeriklerden oluşan 7 video'dan oluşan bir seriye başlayacaklarını bildirdi.