"Faiz artışı için yeni bir ekonomik görünüm oluşmalı"

Fed'in üç başkan yardımcısından biri olan John Williams, faiz artırımlarına devam edilmesi için ekonomik büyüme ya da enflasyonda farklı bir görünüm oluşması gerektiğini söyledi.

Fed'in üç başkan yardımcısından biri olan John Williams, faiz artırımlarına devam edilmesi için ekonomik büyüme ya da enflasyonda farklı bir görünüm oluşması gerektiğini söyledi.

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