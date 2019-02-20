Son Dakika Haberleri: "Faiz artışı için yeni bir ekonomik görünüm oluşmalı"

"Faiz artışı için yeni bir ekonomik görünüm oluşmalı"

11 dakika önce

Fed'in üç başkan yardımcısından biri olan John Williams, faiz artırımlarına devam edilmesi için ekonomik büyüme ya da enflasyonda farklı bir görünüm oluşması gerektiğini söyledi.

Fed'in üç başkan yardımcısından biri olan John Williams, faiz artırımlarına devam edilmesi için ekonomik büyüme ya da enflasyonda farklı bir görünüm oluşması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:50 

Williams, Fed, Ekonomi
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