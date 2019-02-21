Faiz artışı konut kredilerini frenledi
29 dakika önce
Konut kredi faizlerinin 2018'de aylık yüzde 2,50'ye kadar yükselmesi, hem ipotekli konut satışlarında hem de konut kredi kullanımlarında düşüşü beraberinde getirdi.
Konut kredi faizlerinin 2018'de aylık yüzde 2,50'ye kadar yükselmesi, hem ipotekli konut satışlarında hem de konut kredi kullanımlarında düşüşü beraberinde getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:50
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