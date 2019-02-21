Faiz artışı konut kredilerini frenledi

Konut kredi faizlerinin 2018'de aylık yüzde 2,50'ye kadar yükselmesi, hem ipotekli konut satışlarında hem de konut kredi kullanımlarında düşüşü beraberinde getirdi.

Konut kredi faizlerinin 2018'de aylık yüzde 2,50'ye kadar yükselmesi, hem ipotekli konut satışlarında hem de konut kredi kullanımlarında düşüşü beraberinde getirdi.

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