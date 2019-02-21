Son Dakika Haberleri: Faiz artışı konut kredilerini frenledi

Faiz artışı konut kredilerini frenledi

29 dakika önce

Konut kredi faizlerinin 2018'de aylık yüzde 2,50'ye kadar yükselmesi, hem ipotekli konut satışlarında hem de konut kredi kullanımlarında düşüşü beraberinde getirdi.

Faiz artışı konut kredilerini frenledi, System.String[]
Konut kredi faizlerinin 2018'de aylık yüzde 2,50'ye kadar yükselmesi, hem ipotekli konut satışlarında hem de konut kredi kullanımlarında düşüşü beraberinde getirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:50 

Ekonomi
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