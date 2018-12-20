Faiz aşağı, krediler yukarı yönlü olacak
53 dakika önce
TBB Başkanı Hüseyin Aydın, 2019 için "Yurtdışı borçlanmanın artmasına ve mevduat artışında beklenen hızlanmaya bağlı olarak likidite baskısı azaldıkça, faiz oranlarında aşağı yönlü, kredilerde ise yukarı yönlü bir seyir olacaktır.
TBB Başkanı Hüseyin Aydın, 2019 için "Yurtdışı borçlanmanın artmasına ve mevduat artışında beklenen hızlanmaya bağlı olarak likidite baskısı azaldıkça, faiz oranlarında aşağı yönlü, kredilerde ise yukarı yönlü bir seyir olacaktır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:08
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