Son Dakika Haberleri: Faiz aşağı, krediler yukarı yönlü olacak

Faiz aşağı, krediler yukarı yönlü olacak

53 dakika önce

TBB Başkanı Hüseyin Aydın, 2019 için "Yurtdışı borçlanmanın artmasına ve mevduat artışında beklenen hızlanmaya bağlı olarak likidite baskısı azaldıkça, faiz oranlarında aşağı yönlü, kredilerde ise yukarı yönlü bir seyir olacaktır.

Faiz aşağı, krediler yukarı yönlü olacak, System.String[]
TBB Başkanı Hüseyin Aydın, 2019 için "Yurtdışı borçlanmanın artmasına ve mevduat artışında beklenen hızlanmaya bağlı olarak likidite baskısı azaldıkça, faiz oranlarında aşağı yönlü, kredilerde ise yukarı yönlü bir seyir olacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:08 

Ekonomi
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