Son Dakika Haberleri: Faiz dışı denge 61 milyar TL açık verdi
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Faiz dışı denge 61 milyar TL açık verdi

51 dakika önce

"Program tanımlı faiz dışı denge" Ocak-Nisan döneminde 61 milyar 81 milyon TL açık seviyesine ulaştı.

Faiz dışı denge 61 milyar TL açık verdi, System.String[]
"Program tanımlı faiz dışı denge" Ocak-Nisan döneminde 61 milyar 81 milyon TL açık seviyesine ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:33 
Ekonomi
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