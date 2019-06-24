Faiz dışı denge 61 milyar TL açık verdi
51 dakika önce
"Program tanımlı faiz dışı denge" Ocak-Nisan döneminde 61 milyar 81 milyon TL açık seviyesine ulaştı.
"Program tanımlı faiz dışı denge" Ocak-Nisan döneminde 61 milyar 81 milyon TL açık seviyesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:33
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