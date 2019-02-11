Son Dakika Haberleri: Faiz düşerken kredi hacmi işte böyle daralıyor

Faiz düşerken kredi hacmi işte böyle daralıyor

51 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da faizler gerilerken kredi hacminin de düşmesini anlamanın zorluğuna işaret etmişti.

Faiz düşerken kredi hacmi işte böyle daralıyor, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da faizler gerilerken kredi hacminin de düşmesini anlamanın zorluğuna işaret etmişti...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 07:31 

Berat Albayrak, Ekonomi
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