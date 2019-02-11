Faiz düşerken kredi hacmi işte böyle daralıyor
51 dakika önce
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da faizler gerilerken kredi hacminin de düşmesini anlamanın zorluğuna işaret etmişti.
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
da faizler gerilerken kredi hacminin de düşmesini anlamanın zorluğuna işaret etmişti...
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 07:31
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