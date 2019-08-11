Faiz düşüşü otomotive ilaç olur mu?
1 saat önce
Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, faiz oranlarının tüketicilerin satın alım kararlarını etkileyen önemli dinamiklerden biri olduğunu söyledi.
Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, faiz oranlarının tüketicilerin satın alım kararlarını etkileyen önemli dinamiklerden biri olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:43
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