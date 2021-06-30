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'Faiz haram' deyip, dünürünün de olduğu 31 kişiyi dolandıran avukat ve oğluna soruşturma - Son Dakika

'Faiz haram' deyip, dünürünün de olduğu 31 kişiyi dolandıran avukat ve oğluna soruşturma

30.06.2021 11:50
'Faiz haram' deyip, dünürünün de olduğu 31 kişiyi dolandıran avukat ve oğluna soruşturma, System.String[]

AVUKAT Ahmet A. (66) ve şirket sahibi oğlu Ahmet K.A. hakkında yem ticareti yaptıklarını söyleyerek, 'kar payı' vaadiyle 31 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

AVUKAT Ahmet A. (66) ve şirket sahibi oğlu Ahmet K.A. hakkında yem ticareti yaptıklarını söyleyerek, 'kar payı' vaadiyle 31 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Baba ve oğlunun, dünürleri Nezahat Sıtkı'yı, bankada vadeli hesabında bulunan 270 bin lirasını, "Faiz haram; haramdan kurtulup helal yoldan para kazanırsın" diyerek, aylık 10 bin lira kar vaadiyle alıp, dolandırdığı iddia edildi.

Afyankarahisar'da yaşayan Nezahat Sıtkı, dünürü olan Ahmet A. ve oğlu Ahmet K.A.'nın kendisini dolandırdığını öne sürerek Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sıtkı, dilekçesinde, 2018 yılında oğlunun vergi borçlarını ödeyebilmek için 296 bin 500 liraya daire sattıklarını belirterek, "Bu parayı bankaya yatırdık. Banka faiziyle vergi borçlarını ödüyorduk. Dünürümüz olan Ahmet A.'nın oğlu Ahmet K.A., yem ticaretinden iyi para kazandığını, bankadaki parayı kendisine vermemiz halinde ayda 10 bin lira kar payı vereceğini söyledi. Ayrıca bize, 'faiz haram; haramdan kurtulup helal yoldan para kazanırsınız' dedi. Şirketin asıl kontrolü babasındaydı. Yaptıkları ticaretten iyi para kazandıklarını düşünerek, 270 bin lira şüphelilere verdik. Ayrıca kredi kartlarımızdan toplam 10 bin lirayı kendilerine kredi açmak amacıyla şirketlerine ait poslardan çektiler. Bu şekilde bizi 280 bin lira dolandırdılar" dedi.

'PARAYI PEŞİN İSTEDİ ANCAK YEM GELMEDİ'Şikayetçilerden Mustafa Beytüzün ise besicilikle uğraştığını, şüpheli Ahmet K.A.'dan sürekli yem aldığını belirterek, "Babası Ahmet A. Afyonkarahisar'ın en tanınmış avukatıdır. Bunların şirketinden sürekli yem alıyordum. Yem aldıktan sonra ödeme yapıyordum. 2019 Aralık ayında Ahmet K.A., yeme zam geleceğini, peşin para vermem halinde ucuza yem temin edeceğini söyledi. Nakit param olmadığı için, yem almadan kredi kartından 33 bin lira çektirdim. Ancak ne yem geldi ne de ödediğim parayı geri aldım" dedi.'HER DEFASINDA EKSTRA PARA İSTEDİ'Oktay Çakmak ise şikayet dilekçesinde şüpheli Ahmet K.A.'nın, babası Hasan Çakmak ile sahte dostluk ilişkisi kurarak, borç alışverişinde bulunduğunu ileri sürdü. Şüphelinin, başlangıçta aldığı parayı geri ödeyerek güven sağladığını belirten Çakmak, "Zamanla yem ticareti karşılığında kar payı vaadiyle değişik zamanlarda para almış. Aldığı yüksek miktarlardaki paralara karşılık hatır çeki kesmiş. Zamanla işlerinin bozulduğunu söyleyerek parayı ödeyemeyeceğini söylemiş. Verdiğimiz mühletlere rağmen çok küçük miktarlar dışında ödeme yapmadı. Şikayetçi olacağımızı söyleyince, 3 adet evi olduğunu ve birini bize borçları karşılığında satmayı teklif etti. Eve ihtiyacımız olmamasına rağmen paramızı kurtarabilmek için bu teklifi kabul ettik. Alacaklarımızın üstüne ev karşılığında bu kişiye ödeme yaptık. Satış işlemlerinin ardından da eşi evin satışına razı olmadığını ileri sürerek evi boşaltmadı. Toplam 450 bin lira paramızı aldı. İflas ettiğini ve 100 bin lira daha verirsek evi boşaltacağını söyledi. Daha sonra bana evin manevi değeri olduğunu torunlarının bu evde büyüdüğünü söyleyerek, evi kendilerine 250 bin liraya devretmemi, geri kalan borcunu da 2 yıl içinde ödeyeceğini söyledi. Dolandırdığı yetmezmiş gibi her defasında ekstra para istedi" ifadesini kullandı.SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLERMüştekiler Oktay Çakmak, Mustafa Beytuzun, Ömer Kadaş ve Rıfat Çakal'ın suç duyuruları üzerine savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli Ahmet A., "Benim Ahmet K.A. ile babası olmam dışında başka bir ticari ilişkim yoktur. Daha önce tüm banka hesaplarını savcılığa verdim. Benim ne oğlumdan ne de şirketinden hesabına geçen tek kuruş olmamıştır. Sadece yem ticareti nedeniyle bir fabrikaya verdiği toplam 700 bin liralık bonolara kefil sıfatıyla imza attım. Bu senetler ödenmeyince 2020 yılında iki evimi satarak kefilliğe ait borcumu ödedim. Bunun dışında suçlamalar konu ticaretle ilgili menfaat temin edecek hiçbir bağlantım olmamıştır" dedi. Şüpheli Ahmet K.A., ise şikayetçilerle ticaret yaptığını, kimseyi dolandırmadığını, işlerinin bozulması nedeniyle bazı ödemeleri geç yaptığını ileri sürdü.31 KİŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na, şu ana kadar her iki şüpheli hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla 31 kişi suç duyurusunda bulundu. Ayrıca bunlardan bazılarının, paralarını geri istedikleri için şüpheliler tarafından tehdit edildikleri, hakarete uğradıkları iddiasıyla da suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Soruşturmayı yürütün savcılık, şikayet dilekçelerinden bazıları hakkında birleştirme kararı verdi. Savcılığın şikayet dilekçelerinin tamamını tek bir dosyada toplayarak, soruşturmayı derinleştireceği belirtildi.


'Faiz haram' deyip, dünürünün de olduğu 31 kişiyi dolandıran avukat ve oğluna soruşturma
'Faiz haram' deyip, dünürünün de olduğu 31 kişiyi dolandıran avukat ve oğluna soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, Karahisar, Faiz, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Faiz haram' deyip, dünürünün de olduğu 31 kişiyi dolandıran avukat ve oğluna soruşturma - Son Dakika


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