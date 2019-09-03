Faiz indirim beklentileri kuvvetlendi
3 saat önce
Yıllık enflasyonun ağustosta son 15 ayın en düşüğüne gerilemesinin ardından 12 Temmuz'daki PPK toplantısında faiz indirimi beklentisi daha da güçlendi.
Yıllık enflasyonun ağustosta son 15 ayın en düşüğüne gerilemesinin ardından 12 Temmuz'daki PPK toplantısında faiz indirimi beklentisi daha da güçlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:14
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