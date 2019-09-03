Son Dakika Haberleri: Faiz indirim beklentileri kuvvetlendi
Son Dakika Ekonomi Haber

Faiz indirim beklentileri kuvvetlendi

3 saat önce

Yıllık enflasyonun ağustosta son 15 ayın en düşüğüne gerilemesinin ardından 12 Temmuz'daki PPK toplantısında faiz indirimi beklentisi daha da güçlendi.

Faiz indirim beklentileri kuvvetlendi, System.String[]

Yıllık enflasyonun ağustosta son 15 ayın en düşüğüne gerilemesinin ardından 12 Temmuz'daki PPK toplantısında faiz indirimi beklentisi daha da güçlendi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güldür Güldür Show'un yeni sezon isimleri belli oldu! Sevilen isim Çağlar Çorumlu geri dönüyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi Memurların aile yardımı 338,62 liraya yükselecek Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:44:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Faiz indirim beklentileri kuvvetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]