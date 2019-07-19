Faiz indirimi beklentileriyle Dow Jones 100 puan yükseldi
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Fed New York (Merkez Bankası) Başkanı John Williams'ın açıklamalarının ardından Fed'in faiz indirimine gideceği beklentilerinin yükselmesiyle ABD piyasalarında Dow Jones 100 puan yükseldi.
Fed New York Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:03 Kaynak: DHA
(Merkez Bankası
) Başkanı John Williams
'ın açıklamalarının ardından Fed'in faiz indirimine gideceği beklentilerinin yükselmesiyle ABD piyasalarında Dow Jones
100 puan yükseldi.
Açılış öncesi işlemlerde;
Dow Jones yüzde 0.41,
Nasdaq yüzde 0.63,
S&P 500 yüzde 0.33 yükseldi.
Gelişmelerin ardından TSİ 11: 30'da euro dolar karşısında yüzde 0.17 düşüşle 1.12575 dolardan, sterlin de yüzde 0.14 düşüşle 1.25283 dolardan işlem gördü.
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