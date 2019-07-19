Son Dakika Haberleri: Faiz indirimi beklentileriyle Dow Jones 100 puan yükseldi
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Faiz indirimi beklentileriyle Dow Jones 100 puan yükseldi

1 saat önce

Fed New York (Merkez Bankası) Başkanı John Williams'ın açıklamalarının ardından Fed'in faiz indirimine gideceği beklentilerinin yükselmesiyle ABD piyasalarında Dow Jones 100 puan yükseldi.

Faiz indirimi beklentileriyle Dow Jones 100 puan yükseldi, System.String[]
Fed New York (Merkez Bankası) Başkanı John Williams'ın açıklamalarının ardından Fed'in faiz indirimine gideceği beklentilerinin yükselmesiyle ABD piyasalarında Dow Jones 100 puan yükseldi.
Açılış öncesi işlemlerde;
Dow Jones yüzde 0.41,
Nasdaq yüzde 0.63,
S&P 500 yüzde 0.33 yükseldi.
Gelişmelerin ardından TSİ 11: 30'da euro dolar karşısında yüzde 0.17 düşüşle 1.12575 dolardan, sterlin de yüzde 0.14 düşüşle 1.25283 dolardan işlem gördü.


Merkez Bankası, Dow Jones, Williams, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:03 Kaynak: DHA
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