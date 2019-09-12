“Faiz indirimi bekliyoruz”
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Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, en kısa zamanda bankaların faiz indirimi ve yapılandırma sürecine girmesi gerektiğini açıkladı.
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, en kısa zamanda bankaların faiz indirimi ve yapılandırma sürecine girmesi gerektiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:30
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