Son Dakika Haberleri: “Faiz indirimi bekliyoruz”
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“Faiz indirimi bekliyoruz”

48 dakika önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, en kısa zamanda bankaların faiz indirimi ve yapılandırma sürecine girmesi gerektiğini açıkladı.

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Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, en kısa zamanda bankaların faiz indirimi ve yapılandırma sürecine girmesi gerektiğini açıkladı.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:30 
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