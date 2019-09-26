Faiz indirimi cebe nasıl yansıyacak?

50 bin liralık taşıt kredisi için ödenecek kredi maliyeti 18 ay vadede 7.595 lira, 36 ay vadede 15.859 lira, 60 ay vadede ise 28.416 lira azalmış olacak. Daha iyi bir araç almak için 120 bin liralık taşıt kredisi kullanacak vatandaşın en az 15.380 lira, en çok 68.199 lira parası cebinde kalacak.