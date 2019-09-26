Son Dakika Haberleri: Faiz indirimi cebe nasıl yansıyacak?
Son Dakika Ekonomi Haber

Faiz indirimi cebe nasıl yansıyacak?

1 saat önce

50 bin liralık taşıt kredisi için ödenecek kredi maliyeti 18 ay vadede 7.595 lira, 36 ay vadede 15.859 lira, 60 ay vadede ise 28.416 lira azalmış olacak.

Faiz indirimi cebe nasıl yansıyacak?, System.String[]

50 bin liralık taşıt kredisi için ödenecek kredi maliyeti 18 ay vadede 7.595 lira, 36 ay vadede 15.859 lira, 60 ay vadede ise 28.416 lira azalmış olacak. Daha iyi bir araç almak için 120 bin liralık taşıt kredisi kullanacak vatandaşın en az 15.380 lira, en çok 68.199 lira parası cebinde kalacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç kamu bankası, düşük faizli taşıt kredisi verecek
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Bakan Albayrak: 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:50:22. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Faiz indirimi cebe nasıl yansıyacak?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]