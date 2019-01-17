Faiz indirimi en erken 2. çeyrekte gelecek
1 saat önce
Türkiye-ABD ilişkilerini takip eden piyasalar, Merkez Bankası'nın dün faizleri sabit tutmasını olumlu karşıladı.
Türkiye- ABD
ilişkilerini takip eden piyasalar, Merkez Bankası
'nın dün faizleri sabit tutmasını olumlu karşıladı. Dolar/TL 5,35'lere kadar düşerken, Borsa İstanbul
yükselişini sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:05
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