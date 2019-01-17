Son Dakika Haberleri: Faiz indirimi en erken 2. çeyrekte gelecek

Faiz indirimi en erken 2. çeyrekte gelecek

1 saat önce

Türkiye-ABD ilişkilerini takip eden piyasalar, Merkez Bankası'nın dün faizleri sabit tutmasını olumlu karşıladı.

Faiz indirimi en erken 2. çeyrekte gelecek, System.String[]
Türkiye- ABD ilişkilerini takip eden piyasalar, Merkez Bankası'nın dün faizleri sabit tutmasını olumlu karşıladı. Dolar/TL 5,35'lere kadar düşerken, Borsa İstanbul yükselişini sürdürdü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:05 

Borsa İstanbul, Türkiye, Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Olaysız Şehri Belli Oldu Cengiz'den Ozan Kabak Açıklaması

Türk Rapçi Çağrı, Almanya'nın Popstar'ına Damga Vurdu Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 07:23:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Faiz indirimi en erken 2. çeyrekte gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]