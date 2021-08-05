Üye Girişi
Faiz indirimi ısrarı: Mesaj alınmış mıdır? - Son Dakika

Faiz indirimi ısrarı: Mesaj alınmış mıdır?

05.08.2021 15:25
Faiz indirimi ısrarı: Mesaj alınmış mıdır?, System.String[]

Erdoğan'ın bir kez daha MB'ye faiz indirimi için mesaj göndermesi sonrası dolar yine yükseldi.

Erdoğan'ın bir kez daha MB'ye faiz indirimi için mesaj göndermesi sonrası dolar yine yükseldi. Faiz indirimi durumunda ekonomik krizin derinleşeceği uyarısında bulunan ekonomist Yalçın Karatepe, DW Türkçe için yazdı.Geçtiğimiz Mart ayında bir önceki Merkez Bankası (MB) Başkanı Naci Ağbal ansızın bir gece yarısı yayınlanan kararname ile görevde alınmış ve yerine şimdiki Başkan Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Bu değişimden sonra finansal piyasalarda büyük çalkantılar yaşandı. 7,20 lira seviyesinde seyreden dolar hızla 8,80'lere kadar yükseldi. Başkan değişimin dışında başka bir değişikliğin olmadığı bu süreçte, ekonomik göstergelerde, özellikle döviz kurlarında meydana gelen değişimin tek gerekçesi, başkan değişimi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi kuramlarında karşılığı olmayan "faiz sebeptir enflasyon sonuçtur" iddiasının da yeni MB yönetimi tarafından para politikası kararlarını alırken dikkate alacakları beklentisiydi. Diğer bir ifade ile yeni yönetimin politika faiz oranlarında erken ve hızlı bir faiz indirimine gitmesi endişesi kurları yukarı yönlü hareketlendirmişti.

Ancak yeni MB yönetimi bu anlamda Erdoğan'ın beklentisini karşılayacak kararlara henüz imza atamadı. Çünkü yükselme eğilimine giren enflasyon çok ciddi bir sorun olarak karşılarında duruyor. Enflasyonun yükseldiği bir dönemde faizlerde yapılacak bir indirimin ne tür sonuçlara yol açacağı biliniyor. Bu nedenle "faizleri indirmesi talimatı" ile göreve geldiği düşünülen yeni Başkan da çaresiz bir şekilde faizleri bir önceki Başkan Ağbal'ın yükseltmiş olduğu yüzde 19 seviyesinde tutmaya devam etti ve yaptığı açıklamalarda "enflasyonun altında bir faiz" uygulamayacaklarını da sıklıkla ifade etti.

Bu hafta başında TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verileri, resmi tüketici enflasyon verisi ile MB politika faiz oranı arasında bir farkın kalmadığını gösterdi. Temmuz ayı sonu itibariyle yıllık enflasyon, ilginç bir biçimde yüzde 18,95 seviyesinde açıklandı. Politika faiz oranı ise yüzde 19. Bu veriler bize gösteriyor ki MB taş ile kayanın arasına sıkışmış durumda.

Erdoğan'ın faiz indirimi ısrarı

Tüm bu göstergeler gün gibi ortada iken, Çarşamba akşamı bir televizyon programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz ve enflasyon ilişkisi konusundaki, yanlış olduğu herkes tarafından bilinen görüşlerinde hala çok ısrarcı. Bu görüşlerinin hayata geçirilmesi için MB'den bir beklenti içinde olduğunu, "ben de sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum" diyerek açıkça ifade etti. "Ağustos enflasyon verileri açıklandığında enflasyonun düştüğünün görüleceğini" söyleyen Erdoğan, MB'nin faiz indirimlerine gitmesi gerektiğini ima etti.

Bu açıklamaların etkisini anında döviz kurlarında gördük. Bir süredir düşme eğiliminde olan dolar ve avro, yeniden yükselişe geçti. Bu yazının yazıldığı saatlerde dolar 8,54 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Öncelikle Ağustos ayı sonunda enflasyonda bir düşüş olması normal koşullarda mümkün değil. 12 aylık olarak hesaplanan yıllık enflasyonun düşmesi için Ağustos'ta TÜFE'nin aylık olarak yüzde 0,86'dan daha düşük "açıklanması" gerekir. Çünkü geçen yılın Ağustos ayı verisi buydu. Bu mümkün olamayacağına göre, enflasyonda baz etkisi kaynaklı bir gerileme söz konusu olmayacak. Yurtiçi üretici fiyat enflasyonunun yüzde 44,92 olarak açıklandığı bir dönemde, üreticilerin maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmadan faaliyetlerine devam etmeleri mümkün görünmüyor. TÜFE'nin düşük çıkmasının tek yolu TÜİK'in "düşük bir veri açıklaması" ile mümkün. Eğer böyle bir veri açıklayacak olurlar ise bu da zaten itibarı ciddi şekilde zedelenmiş olan TÜİK'in çok zor durumda kalmasına yol açar.

Şimdi ne olacak?

Erdoğan'ın sadece kendisinin inandığı ve etrafındakilerin itiraz bile etmeye cesaret edemedikleri "faiz sebep, enflasyon sonuçtur" görüşünün MB Para Politikası Kurulu tarafından karşılık bulması mevcut enflasyon verileri ve beklentileri çerçevesinde söz konusu dahi olamayacaktır. MB'nin 2021 yılı sonuna kadar bir faiz indirimine gitme ihtimali bulunmuyor. Ama MB eğer olur da Erdoğan'ın baskılarına direnemez ve faiz oranlarında hızlıca bir indirime gider ise bunun başta kurlar ve enflasyon üzerinde çok olumsuz etkileri olur. Zaten uzun süreden beri devam etmekte olan ekonomik kriz derinleşir. Ancak ben faiz indirimine gitmenin mümkün olmadığı görüşümde ısrarcı olduğumu tekrar belirtmek isterim.

Ancak bütün bunlara rağmen Erdoğan'ın yanlış görüşünde ısrarcı olması ve bunun karşılık bulması için MB'ye işaret etmesi, sahip olduğu yönetim anlayışının bir sonucu: "Bildiklerim, yaptıklarım doğrudur. Eğer işaret ettiğim sonuç ortaya çıkmıyorsa bu benim hatam değildir. Çünkü benim bildiğimden başka doğru yoktur."

Bunun örneklerini son birkaç haftadır ülkede yaşanan felaketler karşısında takındığı durumda da görüyoruz. Önce Rize'de selden etkilenen vatandaşlara çay poşetleri atan Erdoğan, gelen tüm eleştirilere karşın aynı tutumunu Marmaris'te yangın felaketinde zarar görenlere karşı da sürdürdü. Bu da gösteriyor ki kendi bildiğinden asla geri adım atmıyor, bunların olası olumsuz sonuçlarını hiç dikkate almıyor, yapılan eleştirileri umursamıyor. Mevcut yönetim sistemi çerçevesinde Erdoğan'ı buna zorlayacak bir mekanizma da bulunmuyor. Meclisin işlevsiz hale geldiği, devletin kurumsal kapasitesinin ciddi şekilde erozyona uğradığı, denge mekanizmalarının olmadığı bu modelde, Erdoğan'ın yanlışta ısrar etmesini önlemek de mümkün değil.

Türkiye'nin ekonomik ve diğer tüm alanlarda karşılaştığı sorunların temelinde de "en doğruyu ben bilirim, başkalarının ne düşündüğünün önemi yoktur" anlayışının varlığı ve bunu engelleyecek mekanizmaların bulunmama yatmakta.

Coğrafya kader midir bilemem, ama yönetim modelinin kader olmadığı açık.

Yalçın Karatepe

(c)?

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne görev yapmaktadır.

Faiz indirimi ısrarı: Mesaj alınmış mıdır?

Yalçın Karatepe, Enflasyon, dolar, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Faiz indirimi ısrarı: Mesaj alınmış mıdır? - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok 15:28 Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi 15:00 Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek 14:30 Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek
Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu 14:13 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları 14:05 Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var? 13:55 Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar 13:41 THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum 13:13 Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum

Son Dakika Haberleri
15:29 Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınması sonrası Kadir Şeker hatırlandı ve binlerce tweet atıldı
15:27 Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
14:59 Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi
14:34 Polis memuru, minik buzağıyı sırtına alıp alevlerden kurtardı
14:29 Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek
14:18 Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
14:13 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu
14:04 Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları
14:03 Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık
13:51 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek
Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınması sonrası Kadir Şeker hatırlandı ve binlerce tweet atıldı Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınması sonrası Kadir Şeker hatırlandı ve binlerce tweet atıldı         
15:29
Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu         
15:08
SGK prim borçlularına müjde! Kredi ile emeklilik olanağı geldi SGK prim borçlularına müjde! Kredi ile emeklilik olanağı geldi         
14:44
12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada         
14:29
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık         
14:03
Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi         
13:44
Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi         
13:16
Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı         
13:07
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor         
11:30
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı         
11:04
Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı         
10:30
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 15:47:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Faiz indirimi ısrarı: Mesaj alınmış mıdır? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement