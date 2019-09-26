Son Dakika Haberleri: Faiz indirimi otomotivde heyecan yarattı
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Faiz indirimi otomotivde heyecan yarattı

2 saat önce

3 kamu bankasından otomotiv sektörü için kredi faizinin yüzde 0.49-0,69 oranına çekilmesi sektör tarafından memnuniyetle karşılandı.

Faiz indirimi otomotivde heyecan yarattı, System.String[]

3 kamu bankasından otomotiv sektörü için kredi faizinin yüzde 0.49-0,69 oranına çekilmesi sektör tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:00 
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