Faiz indirimi otomotivde heyecan yarattı
2 saat önce
3 kamu bankasından otomotiv sektörü için kredi faizinin yüzde 0.49-0,69 oranına çekilmesi sektör tarafından memnuniyetle karşılandı.
3 kamu bankasından otomotiv sektörü için kredi faizinin yüzde 0.49-0,69 oranına çekilmesi sektör tarafından memnuniyetle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:00
Üç kamu bankası, düşük faizli taşıt kredisi verecek Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Bakan Albayrak: 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız