Son Dakika Haberleri: "Faiz indirimi piyasalara ve yatırımlara olumlu yansıyacak"
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"Faiz indirimi piyasalara ve yatırımlara olumlu yansıyacak"

1 saat önce

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Merkez Bankasının faiz indirim kararını son derece olumlu bulduklarını belirterek, "Alınan karar piyasalara ve yatırımlara olumlu yansıyacak.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Merkez Bankasının faiz indirim kararını son derece olumlu bulduklarını belirterek, "Alınan karar piyasalara ve yatırımlara olumlu yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankasının temmuz ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 24'ten 19.75'e düşürdüğünü anımsattı.

Bugün de alınan kararla faizin 325 baz puan daha düşürülerek 19.75'ten 16.50'ye çekildiğini belirten Büyüksimitci, Merkez Bankasının iş dünyasının beklentileri doğrultusunda son derece olumlu bir karar verdiğini aktardı.

Büyüksimitci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alınan karar piyasalara ve yatırımlara olumlu yansıyacak. Faiz indirim kararını özel bankaların da ivedilikle uygulaması gerekir. Temmuz ayında uygulanan faiz indiriminde özel bankalarımız yeterince hızlı davranmadılar. Bugün açıklanan kararı tüm özel bankalarımızın hızlıca piyasalara olumlu yansıyacak şekilde uygulamaya alması beklentimizdir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, sanayicinin üzerindeki finansman yüklerinin de kaldırılması ile ekonomimizde kısa zamanda toparlanma olur kanaatindeyim."

"Reel sektörün moralini yükselten bir karar"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirim kararını değerlendirdi.

Gülsoy, Merkez Bankasının faiz indirim kararının, iş dünyası adına sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Faiz indirimini değerlendiren Başkan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Son yapılan açıklamaya göre politika faizi 3,25 baz puan düşürülerek yüzde 16,50 ye indi. Faiz indiriminin devamı, reel sektörün moralini yükselten bir karar oldu. Sık sık dile getirdiğim üzere yüksek faizler iş dünyasının önündeki en büyük engellerden biridir. Bu kapsamda faiz indirimlerinin devamı konusundaki karar, bizler için oldukça önemli. Aynı şekilde özel bankaların da bu karara sahip çıkarak reel sektöre destek olmalarını bekliyoruz. Zorlu süreçleri birlikte atlatabileceğimiz düşüncesiyle var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyor, birbirimize güvenerek, birbirimize sahip çıkarak ekonomide hızla istediğimiz noktaya geleceğimize canı gönülden inanıyoruz."

Kayseri Sanayi Odası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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