Son Dakika Haberleri: “Faiz indirimi piyasaların enerjisini artıracak”
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“Faiz indirimi piyasaların enerjisini artıracak”

30 dakika önce

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Merkez Bankası tarafından faiz indirimi kararı alınmasının Türkiye'ye olan yatırım iştahını artıracağını belirterek, "Ekonomiye olan güveni bir kez daha ortaya koyan faiz kararı, yeni yatırımlar için piyasanın motivasyonunu yükseltti" dedi.

“Faiz indirimi piyasaların enerjisini artıracak”, System.String[]
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Merkez Bankası tarafından faiz indirimi kararı alınmasının Türkiye'ye olan yatırım iştahını artıracağını belirterek, "Ekonomiye olan güveni bir kez daha ortaya koyan faiz kararı, yeni yatırımlar için piyasanın motivasyonunu yükseltti" dedi.
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 
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