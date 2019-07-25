“Faiz indirimi piyasaların enerjisini artıracak”
30 dakika önce
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Merkez Bankası tarafından faiz indirimi kararı alınmasının Türkiye'ye olan yatırım iştahını artıracağını belirterek, "Ekonomiye olan güveni bir kez daha ortaya koyan faiz kararı, yeni yatırımlar için piyasanın motivasyonunu yükseltti" dedi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
, Merkez Bankası
tarafından faiz indirimi kararı alınmasının Türkiye
'ye olan yatırım iştahını artıracağını belirterek, "Ekonomiye olan güveni bir kez daha ortaya koyan faiz kararı, yeni yatırımlar için piyasanın motivasyonunu yükseltti" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40
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