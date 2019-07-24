Son Dakika Haberleri: Faiz indiriminden fazlası lazım
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Faiz indiriminden fazlası lazım

5 dakika önce

Dünya Gazetesi yazarı Atılım Murat, piyasaların merakla beklediği faiz kararını değerlendirdi.

Faiz indiriminden fazlası lazım, System.String[]
Dünya Gazetesi yazarı Atılım Murat, piyasaların merakla beklediği faiz kararını değerlendirdi...
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:42 
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