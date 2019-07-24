Faiz indiriminden fazlası lazım
5 dakika önce
Dünya Gazetesi yazarı Atılım Murat, piyasaların merakla beklediği faiz kararını değerlendirdi.
Dünya Gazetesi yazarı Atılım Murat, piyasaların merakla beklediği faiz kararını değerlendirdi...
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:42
Emekli Orgeneral Saygun uyardı: Bu sıranın sonunda Türkiye var Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi Antalya'da Akdeniz fokunun ağzında parçalanmış vatoz bağlığını gören vatandaşlar dehşete düştü!