Faiz indiriminin konut kredilerine etkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Faiz indiriminin konut kredilerine etkisi - Son Dakika

Faiz indiriminin konut kredilerine etkisi

6 saat önce

Yüzde 0,79 faiz oranıyla konut kredisi çekecek bir tüketici, geçen sene kredi çekmiş olan bir tüketiciye göre toplamda 97 bin 482 TL karda olacak.

Faiz indiriminin konut kredilerine etkisi, System.String[]

Yüzde 0,79 faiz oranıyla konut kredisi çekecek bir tüketici, geçen sene kredi çekmiş olan bir tüketiciye göre toplamda 97 bin 482 TL karda olacak.

Merkez Bankası'nın 2019'da gerçekleştirdiği Para Politikaları Kurulu toplantılarından çıkan faiz indirimi kararları tüketici kredisi faiz oranlarını da etkiledi. Özellikle konut kredisi faiz oranlarında yapılan ciddi indirimler sonucunda kamu bankalarında oran yüzde 0,79'a kadar geriledi.

2019'un sonunda kamu bankalarının yaptığı konut kredisi faiz oranı indirimi ile yüzde 0,99'a inen oranlar özellikle yüksek faiz oranlarından dolayı konut taleplerini erteleyen tüketicilerin erteledikleri taleplerini harekete geçirmesini sağlamıştı. Geçtiğimiz günlerde kamu bankaları bir hamle daha yaparak konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,79'a indirdi.

Şimdilik sadece anlaşmalı inşaat firmalarından alınacak sıfır konutlar için geçerli olsa da bu oran sayesinde tüketiciler binlerce TL kar edecek. Kredi karşılaştırma sitesi Hangikredi.com'un CEO'su Oray Durmazoğlu'na göre

yüzde 0,79 faiz oranıyla konut kredisi çekecek bir tüketici, geçen sene kredi çekmiş olan bir tüketiciye göre toplamda 97 bin 482 TL karda olacak. Durmazoğlu, yine yüzde 0,79 faiz oranıyla kredi çeken bir tüketicinin, yüzde 0,99 faiz oranıyla konut kredisi çekecek olan bir tüketiciye göre 16 bin 1888 TL karda olacağını belirtti. Hesaplamanın 100 bin TL üzerinden yapıldığı düşünülürse daha yüksek tutarlarda indirimli faiz oranının daha fazla kar ettireceğinin görüldüğünü anlatan Durmazoğlu, "Bu verilerle birlikte konut kredisi faiz oranlarındaki yıllık yüzde 16'lık indirime rağmen konut fiyatlarında henüz ciddi bir artış yaşanmadığı göz önünde bulundurulduğunda içinde bulunduğumuz dönem, ev sahibi olmak isteyen tüketiciler için fırsat niteliğinde.

2019 yılında konut kredisi alanında özel bankalar yüzde 14 küçülürken, indirimlerin etkisi ile kamu bankaları yüzde 23 büyüdü. Konut kredisi piyasası 2019 yılında yüzde 6 büyüyerek 200 milyar TL'ye ulaştı. Kamu bankalarının ve özel bankaların yaptığı faiz indirimleri sonucunda, 2020 yılında yüzde 10-11 civarında büyüme bekleniyor. 2019 yılının son çeyreğinde 30 bin adet konut kredisi kullandırılırken, bu sayının 2020'de 50-60 bin adet seviyelerine geleceği öngörülüyor" diye bilgi verdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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