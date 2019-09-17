Faiz indirimleri nefes aldıracak
15 dakika önce
Merkez Bankası'nın ardından iş dünyasının bankalardan beklediği faiz indirimleri gelmeye başladı.
Merkez Bankası'nın ardından iş dünyasının bankalardan beklediği faiz indirimleri gelmeye başladı. Bankaların faizleri indirmesiyle birlikte ertelenen iş ve alışverişlerin yeniden canlanması, bunun da büyümeye yansıması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:25
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