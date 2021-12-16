Üye Girişi
Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi - Son Dakika

Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi

16.12.2021 14:56

Merkez Bankası'nın eylül ayında başlattığı seri faiz indirimlerinin bedeli TL için ağır oldu. Merkez Bankası son 4 ayda faizi 500 baz puan indirirken, TL sert bir değer kaybı yaşadı. Eylül ayında 8,60 seviyesinde bulunan TL, bugün 15,58'e kadar yükseldi. Dolar, seri faiz indirimleri sonrası TL karşısında yaklaşık 7 TL birden değer kazandı.

Merkez Bankası'nın eylül ayında başladığı seri faiz indirimleri sonrası TL sert bir şekilde değer kaybetti.

DOLAR EYLÜLDE 8,60 SEVİYESİNDEYDİ

Naci Ağbal'ın yerine göreve getirilen Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki Merkez Bankası, ilk faiz indirimi kararını 23 Eylül 2021 tarihinde verdi. Bu tarihte politika faizinde 100 baz puanlık indirim yapan Merkez, faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e çekti. Bu tarihte dolar 8,60-8,80 seviyesinde bulunuyordu.

EKİMDE 9,50 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Merkez seri faiz indirimlerine ekim ayında da devam etti. 21 Ekim tarihinde 200 baz puanlık indirim yapan Merkez, faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Bu tarihte dolar 9,50 seviyesindeydi.

KASIMDA 11 LİRA SEVİYESİNDEYDİ

Merkez 18 Kasım tarihinde de faizlerde 100 baz puanlık indirime giderek faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü. Bu tarihte ise dolar 11 lira seviyelerinde hareket ediyordu.

ARALIKTA 15 LİRAYI AŞTI

Merkez Bankası yılın son faiz kararında da piyasa beklentisi doğrultusunda indirime gitti. Bugün 100 baz puanlık indirim daha yapan Merkez, faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirdi. Son faiz indirimiyle dolar 15,58'le rekor kırdı.

FAİZ İNDİRİMLERİYLE DOLAR SON 4 AYDA 7 LİRA BİRDEN YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın son 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirim yapmasının bedeli TL için ağır oldu. İlk faiz indiriminin yapıldığı eylül ayında 8,60-8,80 seviyelerinde bulunan dolar, aralık ayı itibarıyla 15,58'e kadar yükseldi. Böylece dolar son 4 ayda yaklaşık 7 lira birden yükseldi.

Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi

Merkez Bankası, Türk Lirası, Eylül, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:56 Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi
14:55 AK Partili Samancı ekonomiyle ilgili eleştirilere "Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz" yanıtı
14:54 BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin
14:40 Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi!
14:40 Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!
14:40 Herkesin merak ettiği soru: Ölümsüzlük teknolojisi bulundu mu?
14:35 Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak
14:31 Babacan'dan 'döviz kuru' tepkisi: Niçin bu ülkeye tekrar tekrar zarar veriyorsunuz?
14:27 Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor
14:19 Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum
BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin         
14:55
Liseli Gamze Açar'ın katillerinin 'uyuşturucu krizine girmişti' iddiası çürütüldü Liseli Gamze Açar'ın katillerinin 'uyuşturucu krizine girmişti' iddiası çürütüldü         
14:52
Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak         
14:36
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahaya boğdu Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahaya boğdu         
14:26
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 15:05:33. #1.11#
SON DAKİKA: Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement