Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi - Son Dakika

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Faiz indirimi piyasaları hareketlendirdi! Dolar ve altından yeni rekor

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı! Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha

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Merkez Bankası'nın eylül ayında başladığı seri faiz indirimleri sonrası TL sert bir şekilde değer kaybetti.

DOLAR EYLÜLDE 8,60 SEVİYESİNDEYDİ

Naci Ağbal'ın yerine göreve getirilen Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki Merkez Bankası, ilk faiz indirimi kararını 23 Eylül 2021 tarihinde verdi. Bu tarihte politika faizinde 100 baz puanlık indirim yapan Merkez, faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e çekti. Bu tarihte dolar 8,60-8,80 seviyesinde bulunuyordu.

EKİMDE 9,50 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Merkez seri faiz indirimlerine ekim ayında da devam etti. 21 Ekim tarihinde 200 baz puanlık indirim yapan Merkez, faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Bu tarihte dolar 9,50 seviyesindeydi.

KASIMDA 11 LİRA SEVİYESİNDEYDİ

Merkez 18 Kasım tarihinde de faizlerde 100 baz puanlık indirime giderek faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü. Bu tarihte ise dolar 11 lira seviyelerinde hareket ediyordu.

ARALIKTA 15 LİRAYI AŞTI

Merkez Bankası yılın son faiz kararında da piyasa beklentisi doğrultusunda indirime gitti. Bugün 100 baz puanlık indirim daha yapan Merkez, faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirdi. Son faiz indirimiyle dolar 15,58'le rekor kırdı.

FAİZ İNDİRİMLERİYLE DOLAR SON 4 AYDA 7 LİRA BİRDEN YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın son 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirim yapmasının bedeli TL için ağır oldu. İlk faiz indiriminin yapıldığı eylül ayında 8,60-8,80 seviyelerinde bulunan dolar, aralık ayı itibarıyla 15,58'e kadar yükseldi. Böylece dolar son 4 ayda yaklaşık 7 lira birden yükseldi.