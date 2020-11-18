Faiz kararı altının yönünü belirleyecek - Son Dakika

Faiz kararı altının yönünü belirleyecek

18.11.2020 14:06
Faiz kararı altının yönünü belirleyecek, System.String[]

Samsun Çarşamba Kuyumcular Derneği Başkanı Cumhur Kaya, altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendirdi.

Samsun Çarşamba Kuyumcular Derneği Başkanı Cumhur Kaya, altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendirdi.

Cumhur Kaya ve kuyumcu esnafı altının yavaş yavaş düştüğünü ama yeniden bir tırmanış yaşanabileceğinin gözlemlendiğini söyledi. Aynı zaman da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Kasım'da açıklayacağı faiz rakamlarını dört gözle beklediklerini ifade etti.

"Yeniden yükselecek gibi duruyor"

Dünyanın durumuna göre altın fiyatlarındaki dalgalanmanın paralel olduğuna değinen Kaya, "Sene sonu dolar kuru 6 TL olarak öngörülüyordu, bu durum 8 TL'ye çıktı. Devletin müdahalesi ve Amerika'daki seçimlerin de netleşmesinden dolayı fiyatlar biraz aşağı indi. Dünyanın genel durumu ve içinde bulunduğumuz hastalıkla alakalı olarak insanlar parasını altına, dövize yatırdı bu noktada devlet bir müdahale etti. Bakalım işin sonu nereye varacak büyük ihtimalle yeniden yükselecek gibi duruyor" dedi.

Güvenli liman altın Çarşamba halkının fındık sezonunu kapatmasından dolayı altına talebin arttırdığını söyleyen Dernek Başkanı Kaya, "Vatandaşın altına talepleri az da olsa hala var. Çarşamba ilçesinde fındık sezonu bitmesinden sonra ekonomik anlamda rahatladıkları için altına talep biraz olsun arttı. Fiyatın aşırı yükselmesi yine pandemi döneminin düğünleri etkilemesinden dolayı da azalma görüldü. İnsanların cebi ne kadar rahat olursa Çarşamba'da ticarette o kadar iyi olur. Diğer ülkelerin iş yerlerini kapattıklarını duyduk vatandaşta güvenli bir liman olarak parasını altına yatırıyor" diye konuştu.

Faiz kararı altını etkileyecek

Çarşamba'daki kuyumcu esnafı, TCMB 19 Kasım'da gerçekleşecek toplantı sonrasında ki karara göre fiyatların ne olacağını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, esnaf olarak piyasada faiz kararı beklediklerini ve eğer bir faiz kararı çıkmazsa beraberinde altının 500 TL'ye kadar çıkabileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi. - SAMSUN

Faiz kararı altının yönünü belirleyecek
Faiz kararı altının yönünü belirleyecek
Faiz kararı altının yönünü belirleyecek

Çarşamba, Kuyumcu, Samsun, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Faiz kararı altının yönünü belirleyecek - Son Dakika Ekonomi


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