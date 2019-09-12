Faiz kararı öncesi bist100 yatay, dolar 5.74 lirada

– Merkez Bankası'nın 200 – 300 baz puan arasında indirim yapacağı öngörülen faiz kararı beklenirken, güne yüzde 0.38 artışla 102 bin 311 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 746 puanı ve en yüksek 102 bin 526 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde 101 bin 927 puana çekildi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.37 artışla 145 bin 252 puanda başladıktan sonra en düşük 145 bin 49 puanı ve en yüksek 146 bin 50 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 0.57 artışla 145 bin 537 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.7 düşüşle yüzde 15.64'e ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.87 düşüşle yüzde 15.21'e geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7449 lira ve en yüksek 5.7691 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.3294 lira ve en yüksek 6.3614 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0889 lira ve en yüksek 7.1177 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Piyasalar TCMB ve ECB toplantılarına odaklandı…" aşlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, OPEC tarafından yayımlanan Aylık Petrol Piyasası Raporuna göre, 2019 yılı Ağustos ayında OPEC petrol üreticilerinin günlük petrol üretimi bir önceki aya göre 136 bin varil artış ile 29.740 milyon varil olarak gerçekleşti. ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.8 düzeyinde artış gösterdi. ABD'de açıklanan Toptan Satış Envanterleri verisi Temmuz ayında piyasa beklentisine paralel yüzde 0.2 düzeyinde arttı. ABD Borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Dış Ticaret Endeksleri Temmuz 2019 verilerine göre, İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.7 düştü. İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 geriledi. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Temmuz ayında 103.3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0.2 puan artarak, 2019 yılı Temmuz ayında 103.5 olarak gerçekleşti. Kurun fiyatlamalarda dün, 5.7437-5.7914 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.7450 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.7 değer kazanımı ile 101 bin 922 puanda tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.7 milyar lira oldu."

- İstanbul