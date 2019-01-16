Son Dakika Haberleri: Faiz kararı öncesi TL pozitif

Faiz kararı öncesi TL pozitif

37 dakika önce

Merkez Bankasının faiz kararı öncesi Türk Lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında pozitif fiyatlanıyor.

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Merkez Bankasının faiz kararı öncesi Türk Lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında pozitif fiyatlanıyor. Borsa da yukarı yönlü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:15 

Sterlin, Merkez, Ekonomi
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