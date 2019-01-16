Faiz kararı öncesi TL pozitif
37 dakika önce
Merkez Bankasının faiz kararı öncesi Türk Lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında pozitif fiyatlanıyor.
Merkez
Bankasının faiz kararı öncesi Türk Lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında pozitif fiyatlanıyor. Borsa da yukarı yönlü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:15
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