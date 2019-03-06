Faiz kararı sonrası dolar/TL yukarı yönlü
38 dakika önce
TCMB'nin faiz kararı sonrası dolar kuru ilk tepkide geri çekilse de sonrasında 5.39 seviyesine doğru yükseldi.
TCMB'nin faiz kararı sonrası dolar kuru ilk tepkide geri çekilse de sonrasında 5.39 seviyesine doğru yükseldi. Karar metninde değişim olmadığına işaret eden uzmanlar, faiz indirimlerine Haziran'da başlanacağı görüşünü dile getirdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:35
Scarlett Johansson, Komedyen Colin Jost İle 3'üncü Kez Nikah Masasına Oturuyor
Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankasının Faiz Kararına Dolar ve Euronun İlk Tepkisi
İspanya Ligi, 4 Yılda Ekonomik Gücünü İkiye Katladı