Son Dakika Haberleri: Faiz kararı sonrası dolar/TL yukarı yönlü

Faiz kararı sonrası dolar/TL yukarı yönlü

38 dakika önce

TCMB'nin faiz kararı sonrası dolar kuru ilk tepkide geri çekilse de sonrasında 5.39 seviyesine doğru yükseldi.

Faiz kararı sonrası dolar/TL yukarı yönlü, System.String[]
TCMB'nin faiz kararı sonrası dolar kuru ilk tepkide geri çekilse de sonrasında 5.39 seviyesine doğru yükseldi. Karar metninde değişim olmadığına işaret eden uzmanlar, faiz indirimlerine Haziran'da başlanacağı görüşünü dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:35 

TCMB, Ekonomi
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