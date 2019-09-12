Son Dakika Haberleri: Faiz kararı sonrası piyasalarda pozitif seyir
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Faiz kararı sonrası piyasalarda pozitif seyir

7 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararı sonrası döviz kurları ve faizler düştü, borsa yükseldi.

Faiz kararı sonrası piyasalarda pozitif seyir, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararı sonrası döviz kurları ve faizler düştü, borsa yükseldi.

Türkiye, TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:35 
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