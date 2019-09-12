Faiz kararı sonrası piyasalarda pozitif seyir
7 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararı sonrası döviz kurları ve faizler düştü, borsa yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararı sonrası döviz kurları ve faizler düştü, borsa yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:35
Merkez'in faiz indirimi kararı sonrası dolar sert düştü Merkez Bankası'nın iki ayda 750 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ne anlama geliyor? Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı Barcelona'dan Abdülkadir'e geçmiş olsun mesajı