Son Dakika Haberleri: Faiz kararı sonrası Powell'dan önemli mesajlar
Son Dakika Ekonomi Faiz kararı sonrası Powell'dan önemli mesajlar

Faiz kararı sonrası Powell'dan önemli mesajlar

1 saat önce

Fed, piyasaların beklentisi dahilinde hareket etti ve faizlerde 25 baz puan indirime gitti.

Faiz kararı sonrası Powell'dan önemli mesajlar, System.String[]

Fed, piyasaların beklentisi dahilinde hareket etti ve faizlerde 25 baz puan indirime gitti. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell açıklama yapıyor.

Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:42 
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