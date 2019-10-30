Faiz kararı sonrası Powell'dan önemli mesajlar
1 saat önce
Fed, piyasaların beklentisi dahilinde hareket etti ve faizlerde 25 baz puan indirime gitti.
Fed, piyasaların beklentisi dahilinde hareket etti ve faizlerde 25 baz puan indirime gitti. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell açıklama yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:42
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