Son Dakika Haberleri: Faiz kararı sonrasında dolar yükselişte
Son Dakika Ekonomi Faiz kararı sonrasında dolar yükselişte

Faiz kararı sonrasında dolar yükselişte

21 dakika önce

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 5.7450 civarında bulunan dolar/TL, kararın ardından yukarı yönlü tepki verdi.

Faiz kararı sonrasında dolar yükselişte, System.String[]

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 5.7450 civarında bulunan dolar/TL, kararın ardından yukarı yönlü tepki verdi.

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:04 
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