Faiz kararı sonrasında dolar yükselişte
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Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 5.7450 civarında bulunan dolar/TL, kararın ardından yukarı yönlü tepki verdi.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 5.7450 civarında bulunan dolar/TL, kararın ardından yukarı yönlü tepki verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:04
Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi