Son Dakika Haberleri: Faiz kararları sonrası asya piyasaları karışık
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Faiz kararları sonrası asya piyasaları karışık

12 dakika önce

Asya hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası'ndan gelen faiz kararları sonrası karışık seyretti.

Faiz kararları sonrası asya piyasaları karışık, System.String[]

Asya hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası'ndan gelen faiz kararları sonrası karışık seyretti.

Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası risk iştahı artarken, bunun yanında geleceğe yönelik parasal gevşeme politikalarının devamına yönelik belirsizliğin süreceğine işaret eden açıklamalar yatırımcıları endişelendirdi.

Japonya Merkez Bankası da faizleri sabit tutarken, bunun yanında ekonomide bozulmalara yönelik spekülasyonlar sebebiyle yakında teşvik önlemlerini artırabileceğini duyurdu.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında;

Nikkei 225 yüzde 0.59

Kospi yüzde 0.33

S&P/ASX 200 yüzde 0.44

Shenzhen Composite yüzde 0.2 yükselirken

Hang Seng yüzde 1.31

Shanghai Composite yüzde 0.11 düştü.

Bunun yanında dolar yen karşısında yüzde 0.54 değer kaybederek 107.869 yene geriledi.

Merkez Bankası, Japonya, Asya, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:55 Kaynak: DHA
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