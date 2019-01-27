“Faiz MÜSİAD’ın kırmızı çizgisidir”
39 dakika önce
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "2019 yılını bizler MÜSİAD olarak ortaklık yılı ilan ettik. 2018'de bunu tecrübe ettik. MÜSİAD'ın kırmızı çizgisi faizdir.
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
, "2019 yılını bizler MÜSİAD olarak ortaklık yılı ilan ettik. 2018'de bunu tecrübe ettik. MÜSİAD'ın kırmızı çizgisi faizdir. Krediyle faizle bir yere gidilmediği görülmüştür. Ülke ekonomisi için kaynaklarımızı ortak hareket ettirmek durumundayız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:38
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