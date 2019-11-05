Son Dakika Haberleri: Faiz oranı yüzde 6'ya indi
Son Dakika Ekonomi Faiz oranı yüzde 6'ya indi

Faiz oranı yüzde 6'ya indi

7 saat önce

Yunus Emre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, Halk Bankası'nca kullandırılan kooperatif kredilerinde, yürütülen çalışmalar neticesinde uygulamalarda bazı yeni değişiklikler yapıldığını söyledi.

Faiz oranı yüzde 6'ya indi, System.String[]

Yunus Emre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, Halk Bankası'nca kullandırılan kooperatif kredilerinde, yürütülen çalışmalar neticesinde uygulamalarda bazı yeni değişiklikler yapıldığını söyledi.


Kredi faiz oranlarının yıllık yüzde 8 iken, 4 Kasım 2019 tarihi itibari ile faiz oranının yıllık yüzde 6 olarak düşürüldüğünü belirten Pehlivan, "6 aylık kredi vadesi ve 5 yılda geri ödeme imkanı yeniden uygulamaya girmiştir. Banka yıllık komisyon giderleri yüzde 1 olarak değişmiştir. 200 bin TL limite kadar kredi işlemlerimiz devam etmektedir" dedi.


Kredilerde herhangi bir sıkıntı ve sıra olmadığını ifade eden Yunus Emre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı tüm esnaf ve sanatkarımıza en hızlı şekilde kredi kullandırmaya devam ediyoruz. Kapılarımız ayrım gözetmeksizin herkese sonuna kadar açıktır ve açık kalacaktır. İlimizdeki tüm esnaf ve sanatkarlarımıza, işlerinde bol ve helal kazançlar dilerim" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
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