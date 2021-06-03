"Faiz oranlarının düşürülmesi büyük hata olur"

Açıklanan mayıs ayı enflasyonu hakkında değerlendirmede bulunan ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, " Merkez Bankası'nın beklenenden daha düşük açıklanan enflasyona bakarak, bu ay politika faizlerini düşürmeye kalkması büyük bir hata olur" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatlarının mayıs ayında yüzde 0,89 arttığını açıkladı. Son 12 aylık döneme ait enflasyon oranı ise 17,14'ten yüzde 16,59'a geriledi. Çekirdek enflasyon da yüzde 16,99 oldu. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyonunun, İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı aylık oranın yarısı seviyesinde kaldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"TÜFE artış oranının yıllık bazda yüzde 17'nin altına gerilediğine dikkat çeken Alkin "Ancak üretici fiyatları artışı TÜFE artışının 2.3 katı seviyesinde. Bu demektir ki, önümüzde iki tane muhtemel senaryo var. ya emtia fiyatları düşecek ve üretim maliyetleri ile ilgili radikal bir gerileme yaşanacak ya da söz konusu maliyet artışları tüketici fiyatlarına yansıyacak. Elimizde bundan başka senaryo yok."

ÜRETİCİ FİYATLARI TÜM DÜNYADA YÜKSELİYOR

Açıklanan enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında kaldığını kaydeden Alkin, "Bu şartlar altında Merkez Bankası'nın beklenenden daha düşük açıklanan enflasyona bakarak bu ay politika faizlerini düşürmeye kalkması büyük bir hata olur. Çünkü üretici fiyatları tüm dünyada yükseliyor. Emtia fiyatları yükseliyor, tarım fiyatları yükseliyor, lojistik maliyetleri artıyor, üstüne üstlük, Türkiye'de vergiler yükseliyor. Demek ki enflasyonun kalıcı şekilde düşmesi için daha çok uzun zaman var" diye konuştu.

"BİLİM İNSANLARINI ŞİKAYET ETMEYİN"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine hem vatandaşların hem de ticari işletmeleri yönetenlerin güvensizlik duyguları beslediğini söyleyen Alkın, "Eğer TÜİK ve Merkez Bankası gibi kurumlara güvenin artması isteniyorsa, açıklanan enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki farkın nereden kaynaklandığını gösteren bilimsel çalışmalar yapılması şart. Bunları yapmayıp alternatif araştırmalar yapan bilim insanlarına kızmak ya da onlardan şikayetçi olmak Cumhuriyet tarihi kadar köklü kurumlara yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

TÜİK VE MB'YE ARAŞTIRMA DAVETİ

Avrupa Birliği Komisyonu ve AB'nin resmi istatistik kurumu Eurostat'ın gerçekleşen enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki farklara ilişkin periyodik çalışmalar yaptıklarını belirten Alkin, "Onlar bunu nasıl yapıyorsa TÜİK'in de benzeri çalışmaları yapmak asli görevidir. O yüzden TÜİK, MB ve benzeri kurumları güven artırıcı çalışmalar yapmaları için göreve davet ediyorum" dedi.