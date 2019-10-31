"Faiz oranlarıyla ilgili üyelerimizden yoğun şikayetler alıyoruz"

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, besicilikle uğraşan üreticilere finansman desteği veren bankaların faiz oranlarını yükselttiğini belirterek, bu durumun hayvan üreticilerini zor durumda bıraktığını bildirdi.

Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, bankaların daha önce hayvan üreticilerine yüzde 4 faiz + 0,50 komisyonla kredi verdiğini, şimdi ise oranları yüzde 8 faiz + 1,5 komisyon + dosya ve ipotek masraflarıyla en az yüzde 10 faiz uyguladığını aktardı.

Bu durumun hayvan üreticilerini oldukça zor durumda bıraktığını aktaran Bağlamış, "Konuyla ilgili olarak üyelerimizden yoğun şikayetler alıyoruz. Bu yılın şubat ayından itibaren uygulanan tarımsal kredilerin yüzde 100 oranında yükseltilmesi tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizi oldukça zor durumda bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Bağlamış, ekonominin büyümesi için üreticilerin rahatlaması gerektiğini, bu kapsamda da bir an önce tarımsal kredi faizlerinin aşağı çekilmesini beklediklerini belirtti.