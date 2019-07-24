Faizde 4,5 yıl sonra indirim olacak!
1 saat önce
Ekonomistler, yarınki toplantıda yüzde 24 olan politika faizinin Şubat 2015'ten bu yana ilk defa indirileceğini tahmin ediyor.
Ekonomistler, yarınki toplantıda yüzde 24 olan politika faizinin Şubat 2015'ten bu yana ilk defa indirileceğini tahmin ediyor. Faizde 200 ila 250 baz puanlık düşüş beklenirken, bazı ekonomistler 400-600 baz puan civarındaki indirimin TL'deki istikrarı bozabileceğini savunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:42
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