Son Dakika Haberleri: Faizde 4,5 yıl sonra indirim olacak!
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Faizde 4,5 yıl sonra indirim olacak!

1 saat önce

Ekonomistler, yarınki toplantıda yüzde 24 olan politika faizinin Şubat 2015'ten bu yana ilk defa indirileceğini tahmin ediyor.

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Ekonomistler, yarınki toplantıda yüzde 24 olan politika faizinin Şubat 2015'ten bu yana ilk defa indirileceğini tahmin ediyor. Faizde 200 ila 250 baz puanlık düşüş beklenirken, bazı ekonomistler 400-600 baz puan civarındaki indirimin TL'deki istikrarı bozabileceğini savunuyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:42 
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