Faizde çıkış roket iniş paraşüt gibi!
12 dakika önce
Yeni İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde, özel sektör bilançolarının güçlendirilebilmesi için 5 konunun hızla açıklığa kavuşmasını öneren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, finansal yapılandırmaya giremeyen firmaların telef edilmemesi gerektiğini belirtti.
Yeni İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde, özel sektör bilançolarının güçlendirilebilmesi için 5 konunun hızla açıklığa kavuşmasını öneren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, finansal yapılandırmaya giremeyen firmaların telef edilmemesi gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:55
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