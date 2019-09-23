Son Dakika Haberleri: Faizde çıkış roket iniş paraşüt gibi!
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Faizde çıkış roket iniş paraşüt gibi!

12 dakika önce

Yeni İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde, özel sektör bilançolarının güçlendirilebilmesi için 5 konunun hızla açıklığa kavuşmasını öneren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, finansal yapılandırmaya giremeyen firmaların telef edilmemesi gerektiğini belirtti.

Faizde çıkış roket iniş paraşüt gibi!, System.String[]

Yeni İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde, özel sektör bilançolarının güçlendirilebilmesi için 5 konunun hızla açıklığa kavuşmasını öneren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, finansal yapılandırmaya giremeyen firmaların telef edilmemesi gerektiğini belirtti.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:55 
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