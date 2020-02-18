Faizde yeni indirim beklentisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Faizde yeni indirim beklentisi - Son Dakika

Faizde yeni indirim beklentisi

6 saat önce

Geçen yıl faizleri yarı yarıya düşüren Merkez Bankası bir indirime daha hazırlanıyor.

Geçen yıl faizleri yarı yarıya düşüren Merkez Bankası bir indirime daha hazırlanıyor. Yeni yılın ilk toplantısında 0,75 puan daha düşen faizdeki yeni düşüş oranı merakla bekleniyor.

Merkez Bankası geçen yıl Temmuz ayında yaptığı toplantıyla 24 olan faizi düşürmeye başlamış ve yıl sonundaki toplantıda 12'ye kadar düşürmüştü. Böylece 5 ay içinde yarı yarıya düşürülen faiz, yeni yılın ilk toplantısıyla 11.25'e geriledi. Şimdi gözler Merkez Bankasının yarın yapacağı para politikası kurulu toplantısına çevrildi. Ekonomistler bu toplantıda da yeni indirim beklentisi içinde. Konunun uzmanlarına göre Merkez Bankası bu toplantıda 0,25 ila 0,75 puan arasında indirime gidebilir.

(İHA)

Faizde yeni indirim beklentisi

Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi
12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı Dolgu yaptıran genç kızın dudakları şişince doktoruna 250 bin TL'lik dava açtı Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:42:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Faizde yeni indirim beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]