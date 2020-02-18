Faizde yeni indirim beklentisi - Son Dakika

Geçen yıl faizleri yarı yarıya düşüren Merkez Bankası bir indirime daha hazırlanıyor. Yeni yılın ilk toplantısında 0,75 puan daha düşen faizdeki yeni düşüş oranı merakla bekleniyor.

Merkez Bankası geçen yıl Temmuz ayında yaptığı toplantıyla 24 olan faizi düşürmeye başlamış ve yıl sonundaki toplantıda 12'ye kadar düşürmüştü. Böylece 5 ay içinde yarı yarıya düşürülen faiz, yeni yılın ilk toplantısıyla 11.25'e geriledi. Şimdi gözler Merkez Bankasının yarın yapacağı para politikası kurulu toplantısına çevrildi. Ekonomistler bu toplantıda da yeni indirim beklentisi içinde. Konunun uzmanlarına göre Merkez Bankası bu toplantıda 0,25 ila 0,75 puan arasında indirime gidebilir.

(İHA)