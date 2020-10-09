Faizle borç verdikleri vatandaşları mağdur eden tefecilere operasyon; 3 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de vatandaşlara elden borç vererek yüksek meblağlardaki senetlere imza attıran tefecileri 4 ay takibe alan KOM ekipleri, farklı ev ve işyeri adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda senetlerin yanı sıra bilgisayar, pos cihazı, ve mermiler ele geçirildi.

Denizli'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan ve vatandaşları mağdur eden çeteye operasyon düzenlendi. Çete üyeleri, vatandaşlara faiz karşılığında borç para veren şahıslar, aynı zamanda iş yerlerinde bulunan POS cihazları ile komisyon karşılığında POS tefeciliği yaptı. Ödeyemeyecekleri yüksek meblağlarda senetleri imzalatan çete, borca soktukları vatandaşları İcra Müdürlüklerinden imzalatılan senet bedellerini tahsil etmeye çalıştıkları tespit edildi. 4 ay boyunca takibe alınan şahıslar adım adım izlendi. Operasyon için düğmeye basan Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipler, şahısların ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen operasyon kapsamında 2 adet bilgisayar, POS cihazı, mağdurlara ait 5 adet senet, yazar kasa, 3 adet suçta kullanılan telefon ile hatları, 75 adet mermi ve suçlarda kullanıldığı değerlendirilen doküman ele geçirildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ