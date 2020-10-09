Faizle borç verdikleri vatandaşları mağdur eden tefecilere operasyon; 3 gözaltı - Son Dakika

Faizle borç verdikleri vatandaşları mağdur eden tefecilere operasyon; 3 gözaltı

09.10.2020 13:47
Faizle borç verdikleri vatandaşları mağdur eden tefecilere operasyon; 3 gözaltı, System.String[]

Denizli'de vatandaşlara elden borç vererek yüksek meblağlardaki senetlere imza attıran tefecileri 4 ay takibe alan KOM ekipleri, farklı ev ve işyeri adreslerine operasyon düzenledi.

Denizli'de vatandaşlara elden borç vererek yüksek meblağlardaki senetlere imza attıran tefecileri 4 ay takibe alan KOM ekipleri, farklı ev ve işyeri adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda senetlerin yanı sıra bilgisayar, pos cihazı, ve mermiler ele geçirildi.

Denizli'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan ve vatandaşları mağdur eden çeteye operasyon düzenlendi. Çete üyeleri, vatandaşlara faiz karşılığında borç para veren şahıslar, aynı zamanda iş yerlerinde bulunan POS cihazları ile komisyon karşılığında POS tefeciliği yaptı. Ödeyemeyecekleri yüksek meblağlarda senetleri imzalatan çete, borca soktukları vatandaşları İcra Müdürlüklerinden imzalatılan senet bedellerini tahsil etmeye çalıştıkları tespit edildi. 4 ay boyunca takibe alınan şahıslar adım adım izlendi. Operasyon için düğmeye basan Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipler, şahısların ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen operasyon kapsamında 2 adet bilgisayar, POS cihazı, mağdurlara ait 5 adet senet, yazar kasa, 3 adet suçta kullanılan telefon ile hatları, 75 adet mermi ve suçlarda kullanıldığı değerlendirilen doküman ele geçirildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Faizle borç verdikleri vatandaşları mağdur eden tefecilere operasyon; 3 gözaltı
Faizle borç verdikleri vatandaşları mağdur eden tefecilere operasyon; 3 gözaltı

Pos Cihazı, Operasyon, Denizli, Borç, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Faizle borç verdikleri vatandaşları mağdur eden tefecilere operasyon; 3 gözaltı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir
Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti         
13:02
Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu         
12:05
Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı         
12:02
Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı         
11:31
Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti         
11:11
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı         
10:35
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti         
21:00
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 14:26:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Faizle borç verdikleri vatandaşları mağdur eden tefecilere operasyon; 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei