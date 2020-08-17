Faizler düştü konut satışları rekor kırdı - Son Dakika

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konut kredisi faizlerindeki düşüşler ve vadelerin 180 aya kadar uzamasıyla, Türkiye genelinde konut satışlarının rekor düzeylere yükseldiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 124.3 artarak 229 bin 357 adete yükselirken, konut kredisi faizlerindeki büyük düşüşün etkisiyle, "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları aynı dönemde yüzde 900.6 artışla 130 bin 721 adete çıktı.

"İKİ AYDA 420 BİN CİVARINDA KONUT SATILDI"Pandemiyle birlikte, birikmiş olan talebin kamu bankalarının faiz indirimi ve kampanyalarla ivmelenmiş olduğuna değinen Z. Altan Elmas, "Bu süreçte iki ayda 420 bin civarında konut satıldı. Sektörde yaşanan V şeklindeki yükseliş böylece zirve yaparak, tarihi rekor kırdı. Bu artışlarda en önemli etki şüphesiz kredi oranlarının düşmesi, ödemelere bir yıl sonra başlama, 180 ayı bulan vadelerin olması ve sektör temsilcilerinin de kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyalar oldu. Bu vesile ile hem Hükümetimize hem Bakanımıza hem de kamu bankalarına bu süreçte gösterdikleri dirayetli duruş ve sektörümüzün ivmelenmesi için verdikleri tüm destek için gönülden teşekkür ediyoruz" dedi ve ekledi: "Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74.5 artarak 67 bin 937 olurken, toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29.6 oldu. İkinci konut satışları ise yüzde 155 artış göstererek 161 bin 420 oldu. Böylece ilk el satışlar, ikinci elin gerisinde kalmaya devam etti. Oysa geçen yılın ilk yedi ayında birinci elin oranı yüzde 40, 2013'den 2017 yılına kadarki dönemde de ortalama yüzde 45 seviyesindeydi.""HALKIMIZI BİRİNCİ EL KONUTLARA YÖNLENDİRMELİYİZ " Deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Z. Altan Elmas, "Bugün 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde bu vesileyle bir kez daha deprem gerçeğini hatırlamışken eski konutlardan ziyade birinci el konutlara halkımızı yönlendirmeliyiz" dedi.Önceki yıllarda 1 milyonun üzerinde alınan yeni ruhsatın aksine 2020 yılının ilk altı ayında alınan ruhsat sayısının tüm Türkiye'de 212.231 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Z. Altan Elmas, "Bir yandan satışlar rekor seviyesindeyken diğer yandan yeni ruhsat alımında düşüş trendinin devam ediyor olmasının sonucu olarak, bekleyen konut stokları eriyor. Yeni inşaatın az olması neticesinde de önümüzdeki dönemde fiyatlarda yukarı yönlü baskı olacağını verilerden hareketle görebiliyoruz" diye açıkladı ve şöyle devam etti:

"Şu anda geldiğimiz noktada piyasa faizleri 1.05'ler ve 0.99'lar civarında. Kamu bankaları ise birinci el için faizleri 0.87'de tutmaya devam ediyor. Nispeten birinci el biraz daha avantajlı. Birinci el konutlardan faizin 1.0'in altında kalması durumunda Ağustos ayında da 140-150 bin civarı bir satış rakamı bekliyoruz. Yıl sonuna kadar da konut satışlarının belli bir ivmeyle devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle birinci el satışlarda yıl sonuna kadar konut kredisinin aylık 0.70'li seviyelerde olmasını sektör olarak talep ediyoruz. 250'den fazla sektöre öncülük eden ve ciddi istihdam kaynağı bir sektör olarak üretimlerin devam etmesi için bu desteği hükümetimizden bekliyoruz."