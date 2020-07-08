Faizlerdeki düşüş Ordu'da emlak ve mobilya piyasasını hareketlendirdi - Son Dakika

Faizlerdeki düşüş Ordu'da emlak ve mobilya piyasasını hareketlendirdi

Kamu bankalarının konut kredisi faizlerini son yılların en düşük seviyelerine indirmesiyle Ordu'da emlak ve inşaat sektörünün yanı sıra mobilya sektöründe de hareketlilik yaşanıyor.

Kamu bankalarının konut kredisi faizlerini son yılların en düşük seviyelerine indirmesiyle Ordu'da emlak ve inşaat sektörünün yanı sıra mobilya sektöründe de hareketlilik yaşanıyor.

Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu

Haziran ayının başında konut kredisi faizlerinin düşürülmesi sektör paydaşlarının da yüzünü güldürdü.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, AA muhabirine, il genelinde konut satışlarında gözle görülür artış olduğunu söyledi.

İl genelinde konut satışlarının son bir yıldır durgun olduğunu, özellikle de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde satışların oldukça azaldığını belirten Şahin, bu süreçte istihdam yönünden de sorunların yaşandığına dikkati çekti.

Şahin, konut kredisi faizlerinin düşürülmesiyle emlak sektörünün canlandığını, bunun da müteahhitlere adeta can suyu olduğunu ifade etti.

Faizlerin düşmesinin konut almak isteyenleri de oldukça heveslendirdiğini vurgulayan Şahin, "Banka kredi faizlerinin aşağı çekilmesiyle piyasaya sıcak para girişi oldu. Şu anda emlak ve inşaat sektörü en hareketli dönemlerini yaşıyor. Sektörün, son beş yılın en iyi dönemini ve altın çağını yaşadığını söyleyebiliriz." dedi.

Şahin, emlak sektörünün canlanmasının birçok iş kolunu da hareketlendirdiğini belirtti.

Daha önce bu kadar düşük faizlerle konut kredisi bulmanın imkansız olduğunu dile getiren Şahin, vatandaşların kira öder gibi kredi taksitlerini rahatlıkla ödeyebildiğini aktardı.

Şahin, satışların bir anda artması sonucu vatandaşların yeni daire bulmakta zorlandığını belirterek, "Talep oldukça fazla ancak yeteri kadar satılacak bina yok. Biz bir süre önce 'Bina fazlalılığı var, artık yeni inşaat yapmayın' gibi düşünürken, şu anda daireler temelden satılmaya başlandı." diye konuştu.

Sektörün hareketlenmesiyle istihdamın da arttığını vurgulayan Şahin, bu imkanın sağlanmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, sektör temsilcileri adına teşekkür etti.

Konut satışları mobilya sektörünü de canlandırdı

Altınordu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) mobilya imalatı yapan Mehmet Ergün ise son aylarda konut satışlarının artmasının mobilya sektörünü de hareketlendirdiğini söyledi.

Ev almak ya da evini yenilemek isteyenlerin mobilya alımına yöneldiğini belirten Ergün, bazı vatandaşların firmalarına direkt gelerek sipariş verdiğini, özellikle pandemi dolayısıyla Türkiye'ye gelemeyen yurt dışındaki vatandaşların ise kendilerini görüntülü aramak suretiyle sipariş verdiğini ve ürün tercihinde bulunduğunu anlattı.

Ergün, yaklaşık 50 kişiye istihdam sağladığını, hareketliliğin bu şekilde devam etmesi durumunda yeni işçi alımında bulunacağını ifade etti.

Gurbetçiler görüntülü sipariş veriyor

Almanya'da yaşayan ve Kovid-19 salgını nedeniyle ülkesine dönemeyen Züleyha Ulu, evine yaptıracağı mobilyayı, Ordu'daki firmayı görüntülü arayarak sipariş verdi.

Ulu, ilk defa böyle bir şey yapmak durumunda kaldığını belirterek, "Pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemedim. Bu nedenle bir süre önce aldığım evimin mobilyalarını firma yetkililerini görüntülü arayarak sipariş vermek durumunda kaldım." dedi.

Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Faizlerdeki düşüş Ordu'da emlak ve mobilya piyasasını hareketlendirdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 21:59 Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı 19:27 Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
17:27
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
17:04
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
16:26
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
16:19
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
16:18
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 17:49:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Faizlerdeki düşüş Ordu'da emlak ve mobilya piyasasını hareketlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]