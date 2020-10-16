"Faizleri düşürmek krizle mücadelede en iyi araç değil"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Gabriel Makhlouf, bu aşamada, koronavirüsün neden olduğu krizden düze çıkmak için en iyi yolun faizleri düşürmek olmadığını vurguladı.

Eldeki verilerinde yeni kararlar alma gereği duyacak kadar değişiklik olmadığına dikkat çeken Makhlouf, buna karşılık "hiçbir şeyin de gündem dışı olmadığına" işaret etti ve ECB'nin Euro bölgesindeki durumu sürekli izlemeye kararlı olduğunu ve gerektiğinde elindeki oldukça büyük miktardaki aletleri kullanmaya hazır olduğunu ekledi.Makhlouf, Euro Bölgesi'ndeki ülkelerin ekonomiye ilişkin daha sıkı önlemleri uygulamaya karar verirlerse, Euro bölgesi ekonomisinin Nisan ve Mayıs aylarında olduğu kadar kötü etkilenmeyeceğine de dikkat çekti.