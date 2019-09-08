Faizsiz Elbirliği Sistemi uluslararası fuarda tanıtıldı

İzmir'de Eminevim'e büyük ilgi

İZMİR - Vatandaşlara faizsiz ev ve otomobil sahibi olma imkanı sunan Eminevim, 88. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda yoğun ilgi görüyor. Eminevim Ege Bölge Müdürü Zafer Sönmez, amaçlarının sistemlerini uluslararası düzeyde tanıtmak olduğunu söyledi.

Ev ve otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlara faizsiz olarak bu imkanı veren Eminevim, bu yıl 88. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonel Fuarı'nda yerini aldı. Faiz ödemeden kendi ödeme güçlerine göre ev ve otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar Eminevim stadına büyük ilgi gösterirken, Ege Bölge Müdürü Zafer Sönmez de ilgiden memnun olduklarını söyledi. Sönmez, "88. İzmir Enternasyonel Fuarı bizim için çok güzel başladı. Yoğun bir katılım var. Hafta sonu itibariyle katılımın artmasını bekliyoruz. Bu fuar sayesinde kendimizi uluslararası düzeyde daha iyi tanıtma imkanı bulacağız" dedi.



"Banka, vade yok"

Vatandaşları faiz ödemeden ve kendi imkanları doğrultusunda ev, otomobil sahibi yaptıklarını belirten Sönmez, " Firma olarak faizsiz bir sistem sunuyoruz. Bu sistemle 1991 yılından bu yana 146 bini aşkın kişiye teslimat yaptık. Her ay itibariyle bin 800'ü aşkın teslimat yapmaya da devam ediyoruz. Bu sayede piyasaya ayda 250 milyon TL nakit akış sağlıyoruz. Banka olmadan, vade farkı olmadan kişileri ev sahibi yapıyoruz. Bunu yaparken de kişilere kendi imkanları ve ödeme şartları konusunda imkanlar sunuyoruz. Ödeme gücü olmayan, kirada oturan vatandaşlarımız böylece kiradan kurtulup ev sahibi oluyorlar" diye konuştu.



Hedef yurt dışı

Firmalarını uluslararası düzeyde tanıtmak istediklerini söyleyen Sönmez, "4'ü İzmir'de olmak üzere Ege bölgesinde toplam 8 şubede hizmet veriyoruz. Şu anda 8 şubemizde çalışan 71 arkadaşımızla insanları ev sahibi yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her noktasında varız. Ancak uluslararası ortamda da olmak istediğimiz için fuardayız. İzmir Enternasyonel Fuarı'na katılan birçok uluslararası firma var. Burada sahip olduğumuz prestiji göstermek istedik. Sistemin kurucusu ve öncüsü olduğumuz için biz Türkiye'de bu sistemin zaten lideriyiz. Burada bulunan yabancı firmalarla işbirliği yapıp ülke sınırları dışında da kendimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.