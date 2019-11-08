Son Dakika Haberleri: Faizsiz ev alımında katılım dönemi
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Faizsiz ev alımında katılım dönemi

7 saat önce

Banka faizlerinden dolayı ev sahibi olmayanlara Katılımevim olarak çözüm sunduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, "Ödemeleriniz tamamen kendi bütçenize uygun şekilde yapabilir ve faiz yükünden kurtulabilirsiniz" dedi.

Faizsiz ev alımında katılım dönemi, System.String[]

Banka faizlerinden dolayı ev sahibi olmayanlara Katılımevim olarak çözüm sunduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, "Ödemeleriniz tamamen kendi bütçenize uygun şekilde yapabilir ve faiz yükünden kurtulabilirsiniz" dedi.


Herkesin ev sahibi olmak istediği bu dönemde banka faizleri ve yüksek taksitler herkesin gözünü korkutur oldu. Mevcut bütçeleri ile ev sahibi olmak isteyenler ise tasarrufa dayalı faizsiz finansman ile ev sahibi yapan sistemlere doğru yöneliyor. Katılımevim de bu alanda hizmet vermektedir. "Yapmış olduğumuz iş ile birlikte amaç vatandaşlarımızın kendince yaptığı yatırımların değerlendirilmesi" diyen Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, "Sistem aynı zamanda ülke ekonomisine de fayda sağlıyor" dedi.


Serhan Turhan kredi usulü çalışan kurumlardan çok daha farklı bir şekilde sistemin kurulduğunu ve artık herkesin istediği ev konusunda yatırım yapabilme noktasına geldiğini dile getirdi.


"Kredi faizleriyle 3 ev parasına 1 ev sahibi oluyorsunuz"


Serdar Turhan; "Bir ev için 300 bin liralık kredi çekildiğinde 900 bin liraya yakın bir para ile geri ödüyorsunuz. Yani bu da 3 ev parası demek oluyor. Biz ise sadece katılım payı olarak almış olduğumuz miktar dışında bir para almıyoruz. Bu da örneğin 300 bin lira artı 30 bin lira oluyor yani toplamda 330 bin lira oluyor. Bu yüzden kimse zorlanmadan kendi aile bütçesini sarsmadan ev sahibi olabiliyor" dedi.


"Sektörün ülke ekonomisine de katkısı var"


Hızla şubeleşerek büyüyeceklerini de dile getiren Turhan son olarak da, "ARGE'mizi daha fazla geliştirerek mutlak müşteri memnuniyetini oluşturmaya çalışıyoruz. 300 binin üzerinde başvurumuz var. Bunun içerisinde 10 bine yakın üyemiz bulunmakta. Biz bu sektörü çok değerli buluyoruz. Bu sektörün ülke, aile ve reel ekonomiye ciddi katkısı var. Biz vatandaşlarımızın şubelerimize gelip bilgi almalarını istiyoruz ve neler yaptığımıza dair fikir almalarını bekliyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:36 Kaynak: İHA
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