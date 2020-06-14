Faizsiz konut sisteminin toplam satıştan aldığı pay yüzde 10'u aştı - Son Dakika

Faizsiz konut sisteminin toplam satıştan aldığı pay yüzde 10'u aştı

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "Geçen yıl satılan 1 milyon 350 bin konutun 150-200 bin adetlik kısmı faizsiz finans sistemiyle satıldı.

Faizsiz konut sisteminin toplam satıştan aldığı pay yüzde 10'u aştı, System.String[]

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "Geçen yıl satılan 1 milyon 350 bin konutun 150-200 bin adetlik kısmı faizsiz finans sistemiyle satıldı. Toplam satış içerisinde tasarrufa dayalı faizsiz sistemin aldığı pay yüzde 10'u aştı." dedi.

Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de vatandaşların büyük çoğunluğunda faiz hassasiyeti bulunmasına karşın ekonomik sistemin Batı eksenli olduğunu söyledi.

Vatandaşların önceden beri uygulamaya koyduğu "altın günü" modelinde belirli bir zaman sonra toplu para alma imkanı bulunduğunu hatırlatan Akbal, tasarrufa dayalı sistemin 1990'lı yıllarla birlikte Türkiye'de uygulanmaya başlandığını anlattı.

Akbal, Türkiye'de son yıllarda faizsiz konut ve otomobil edindirme sistemine ciddi ilgi olduğunu ifade ederek, sektörde faaliyet gösteren şirket sayısına değindi.

FuzulEv'in de tasarrufa dayalı ve faizsiz konut edindirme sistemine ciddi ilgi olduğunu, gelen talep nedeniyle faaliyetlerini 7-8 farklı kampanyayla yürüttüklerini aktaran Akbal, şu bilgileri verdi.

"Bunlardan bir tanesi, sıra tespit çekilişi yapmadan ev sahibi olabilme. Diğeri de vade ortası... Mesela birisi, 'Benim ev alacağım günüm belli olsun.' diyor. Vadelerimiz 40 aydan 240 aya kadar... 40 aya giren müşterimiz 20'nci ayda ev sahibi olabiliyor. 'Ben biraz daha erken ev sahibi olmak istiyorum' diyen vatandaşlarımız için peşinatlı erken teslim kampanyası var. Toplu ara ödemesinde de düşük vadede ev sahibi olunabiliyor. Ara ödeme de yapsanız, yüksek peşinat da ödeseniz ödediğiniz aylık rakam aynı..."

Akbal, katılım ücretinin vadelere göre yüzde 7-10 aralığında değiştiğini ifade ederek, "Bunun dışında ekstra hiçbir masraf olmuyor. Vatandaş, bu sistem sayesinde uzun yıllar hayalini kurduğu araca ve eve herhangi bir ekstra ödeme yapmadan kolay bir şekilde sahip olabiliyor." diye konuştu.

"Adeta kişiye özel kampanya sunuyoruz"

Eyüp Akbal, alınacak ev için bankadan en fazla eksperin belirlediği değerin yüzde 90'ı kadar kredi çekilebildiğini, dosya masrafı ve peşinat zorunluluğu bulunduğunu söyledi.

Bankadan çekilen kredinin getirdiği ekstra faiz bulunduğunu anlatan Akbal, "Konuta toplam ödenen rakam ciddi şekilde artabiliyor. Ancak bizim sistemde öyle bir fark bulunmuyor. Peşinat ve eksper değerine göre rakam belirleme zorunluluğu yok. Taksitleri herhangi bir sıkıntı anında 3 defa dondurma hakkına sahipsiniz." dedi.

Akbal, her geçen gün artan farklı uygulamalar ve fırsatlar sayesinde adeta kişiye özel kampanya sunduklarını, bu uygulamaların vatandaşı cezbettiğini söyledi.

"Sisteme talep her geçen gün artıyor"

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, geçen yıl Türkiye genelinde 1 milyon 350 bin civarında konut satıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"FuzulEv'e aylık 4 bin kişi konut almak için başvuruyor. Yılda 50 bin yeni katılımcı geliyor. Geçen yıl Anadolu'da en çok konut satan firmayız. Geçen yıl satılan 1 milyon 350 bin konutun 150-200 bin adetlik kısmı faizsiz finans sistemiyle satıldı. Yani toplam satış içerisinde tasarrufa dayalı faizsiz sistemin aldığı pay yüzde 10'u aştı."

2020'ye girerken çok önemli hedefler koyduklarını belirten Akbal, salgın nedeniyle tüm sektörler gibi hedeflerde biraz geride kaldıklarını ancak beklediklerinden iyi noktada olduklarını söyledi.

Salgın nedeniyle sektörde ciddi daralma yaşanmadığını ifade eden Akbal, "Yeni normale geçişle birlikte satışlar yeniden arttı. Yıl sonu hedeflerindeki daralmanın en fazla yüzde 15 olacağını düşünüyoruz. Şirket olarak 50-60 bin adet konut satacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Akbal, sistemin kabul görerek mevzuata bağlanmasını beklediklerini, bu sayede tüm işlemlerin mevzuata uygun yapılacağı ve garanti kapsamına gireceği için satış adedinin artacağını söyledi.

Sisteme yeni şirketlerin dahil olması ve bu konudaki farkındalığın artmasıyla sektörün toplam konut satışından alacağı payın artmasını beklediklerini aktaran Akbal, "Tasarrufa dayalı faizsiz konut edindirme sisteminin önü açık. Vatandaş, bu sistemi benimsedi." dedi.

Eyüp, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Faizsiz konut sisteminin toplam satıştan aldığı pay yüzde 10'u aştı - Son Dakika Ekonomi

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